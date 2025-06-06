Ник Джонас сыграет солиста группы Kiss

Актер и музыкант, участник группы Jonas Brothers Ник Джонас исполнит роль фронтмена рок-группы Kiss Пола Стэнли в новом фильме режиссера МакДжи («Ангелы Чарли», «Значит, война»). Байопик «Shout It Out Loud» посвящен созданию легендарного коллектива в 1970-х и будет запущен в производство в конце 2025 – начале 2026 года. Последний вариант сценария написан Дарреном Лемке, первоначальным сценаристом был Оле Сандерс. Кто сыграет остальных участников оригинального состава Kiss – Джина Симмонса, Питера Крисса и Эйса Фрейли, пока не известно.

Как сообщает Deadline, Ник будет сам петь в фильме, но ему понадобится время, чтобы потренироваться и исполнять тот тип вокала, к которому привыкли поклонники рок-группы, многие из которых уже выразили недовольство и недоумение выбором актера на роль Стэнли. В числе актерских работ Джонаса фильмы и сериалы «Козел», «Королевство», «Осторожнее с желаниями», ремейк «Джуманджи», «Добрая половина», «Люби снова» и др.