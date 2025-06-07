Пять фактов из жизни самой таинственной актрисы Татьяны Друбич

Поверить, что сегодня актриса отмечает 65-летний юбилей невозможно: ее тонкая красота, притягательная женственность и девичье изящество по-прежнему бьют точно в сердце. К женской привлекательности лишь прибавилась уверенность мудрости и жизненного опыта. Она, за редким исключением, не говорит о себе, старается жить в тишине и в тени. Можно сказать, что «сто дней после славы» Татьяны Друбич затянулись на годы. Но почти невидимая для публики, ведет активную жизнь благотворителя, актрисы, бизнес-леди и, что не укладывается в голове, бабушки двух очаровательных девочек. Ее история — в материале MSK1.RU.

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Не пошла в актрисы по совету Соловьева

История ее отношений с кинематографом началась вовсе не с Сергея Соловьева. На пробы в «Сто дней после детства» (12+) 13-летняя московская школьница Таня Друбич пришла, имея за плечами актерский опыт: в 12 лет она уже сыграла с юным Донатосом Банионисом, Александром Калягиным и Александром Кайдановским в картине режиссера Инны Туманян «Пятнадцатая весна» (12+). Ассистенты Соловьева, ходившие по школам в поисках «молодой Купченко», как велел им режиссер, снова выбрали Таню. И хотя она сама не жаждала сниматься, да и он не видел в ней героиню фильма, на роль Друбич утвердили. Уже во время работы над картиной Сергей Александрович сменил скепсис на восхищение, а к концу съемок влюбился в «Ленку Ерголину, исключительно образованную девицу». Ей было 14, ему 31, она школьница, его жена ждет ребенка. Но они стали судьбой друг для друга.

— Она — то, что я понимаю под словом «женственность», а при этом совершенный инструмент, способный передать это понятие на экране, — говорил о Друбич режиссер.

— Вы Сергея Александровича видели, как можно влюбиться в него с первого взгляда? Но он человек выдающегося ума. А когда мужчина умный, он и сексуальный, и высокий, и красивый, — объясняла свой выбор Татьяна Друбич.

И на многие годы, особенно после скорой смерти от инфаркта отца Татьяны, Сергей Соловьев стал одной из опор ее жизни: они ежедневно созванивались, часто виделись, несмотря на все препятствия. К нему за советом обратилась и мама Татьяны, когда встал вопрос, поступать ли дочке во ВГИК, где ее уже ждали. И именно выдающегося ума режиссер отсоветовал Друбич идти в актрисы.

«В медицинский институт я пошла по совету Соловьева. И поступила правильно: если у человека существует момент выбора, если он понимает, что может не быть актером, то лучше им не быть», — позже объясняла Татьяна Люсьеновна.

Но снимать Друбич режиссер не перестал. В 1982 году он закончил свою трилогию — «Сто дней после детства», «Спасатель» (16+), «Наследница по прямой» (0+) — с Татьяной в главной женской роли. Через год они сыграли свадьбу. А еще через год родилась их дочь Аня.

«Спасибо Сергею Соловьеву за профессию доктора, я именно доктором себя больше всего и ощущаю… К тому же она дает другое отношение к жизни, другое понимание человека. Это невероятное создание — хрупкое, чувствительное и очень живучее. И человек еще мало изучен», — говорила в одном из немногочисленных интервью Татьяна Друбич.

Съемки только во время отпуска в поликлинике

Сейчас сложно представить, что обычный москвич мог попасть на прием не просто к эндокринологу, а к экранной красавице Татьяне Друбич. После окончания института и курсов гомеопатии она пошла работать в первую в Москве Гомеопатическую поликлинику. Вела прием, назначала лечение, а белый халат и шапочка стали «сценическим костюмом» для новой, но уже главной роли в ее жизни.

«Иногда кто-то прищуривался: "Доктор, где я мог вас видеть?" Или выходил, чтобы прочесть имя на двери. Хотя в основном люди были погружены в свои болезни и ждали помощи», — делилась Татьяна Друбич.

По ее словам, многим нужно было просто поговорить, пожаловаться на здоровье, жизнь. Другим было достаточно объяснить правила здорового питания, чтобы часть проблем была решена. Сама Татьяна тоже придерживается этих правил.

«Главное в правильном питании — есть мало. Забыть про жирное и сладкое», — рекомендует доктор Друбич.

Но режиссеры не готовы были полностью отдать ее медицине. Приходилось накапливать отгулы, чтобы добавить к отпуску и иметь возможность сниматься. А еще придумывать, как совместить разные проекты и уложиться в отведенный срок. Например, Друбич так договорилась с двумя режиссерами, что смогла сразу сниматься в Ялте и в «Ассе» (18+) у Сергея Соловьева, и в сценах из «Десяти негритят» (16+) Станислава Говорухина в Мисхоре. С утра она была медсестрой Аликой, но проехав несколько километров из Ялты до Ласточкиного гнезда, превращалась в гувернантку мисс Веру Клейторн.

«У врачей мое актерство, скорее, вызывало раздражение. Для людей профессиональных выглядит несерьезно, что человек сидит на двух стульях. И я их понимаю», — говорила Татьяна Друбич.

Совмещать практическую медицину и кинематограф становилось всё сложнее, и в начале 90-х она ушла из поликлиники. Но с медициной не рассталась: нашла в ней для себя интересную и неочевидную нишу.

Бизнес на ножах

Просторную квартиру в историческом центре Москвы, загородный дом, автомобили и другие блага комфортной жизни Татьяна Друбич обеспечила себе сама. И не актерскими гонорарами: в конце 80-х и в начале 90-х артистам платили копейки, впрочем, как и врачам. Зато многие бизнес-проекты можно было начать с нуля, если совпадали счастливый случай, возможности и деловые качества.

«Таня же необыкновенно умна, причем у нее совсем не мужской ум, а ум у нее именно женский, но очень мощный, и, я бы даже сказал, у нее не ум, а разум, и ее женский разум порой сильно круче, чем многие так называемые мужские умы», — писал Сергей Соловьев в своей книге «2-INFERNO-2».

И этот женский ум помог врачу превратиться в успешную бизнес-леди. Как рассказывала сама Татьяна Люсьеновна, приятельница по Морозовской больнице попросила ее помочь показать Москву немецким коллегам, которые в начале 90-х привозили в больницу гуманитарную помощь. Вот они и предложили Татьяне открыть совместный бизнес.

«В тот момент я не понимала степень безумия этого предприятия», — признавалась Друбич.

И тем не менее с 1993 года она занимается очень важной, но незнакомой людям, далеким от медицины, работой — стерилизацией хирургических инструментов. Бизнес оказался успешным, но в последние годы Татьяна Люсьеновна отдала его под внешнее управление, чтобы больше времени посвящать дочкам, внучкам и благотворительности.

Девочки Друбич: голливудский композитор и таинственная незнакомка

Как и жизнь Татьяны Друбич, жизнь их дочери Ани срежиссировал Сергей Соловьев. Несмотря на развод родителей после шести лет официального брака, дочка почти не почувствовала отсутствия отца: родители созванивались каждый день, постоянно виделись, а Аня просто стала жить на две квартиры. С детства она проявила исполнительский дар и уже в 12 лет выступала с фортепьянным концертом в Большом зале Московской консерватории. Но именно папа заметил, что дочка наигрывает на рояле какую-то незнакомую мелодию. Оказалось, собственного сочинения. Тогда он и предложил ей написать музыку к картине «О любви» (18+) и остался невероятно доволен.

«Он первый сказал мне, что моя музыка очень точно попадает в изображение», — рассказывала Анна.

И получив образование в Высшей школе Мюнхена как исполнитель, свою судьбу она связала с сочинительством. Сергей Соловьев с удовольствием брал музыку дочери в свои картины — под сочиненный ею вальс танцевала Анна Каренина на роковом балу. Она написала музыку к другим картинам отца — «2-Асса-2» (16+), «Ке-ды» (16+), а еще к нескольким голливудским проектам — «Страшные истории для рассказа в темноте» (18+), который спродюсировал Гильермо Дель Торо и за который она получила награду BMI Film Music Awards; еще были «Улица страхов» (18+) и «Оборотни внутри» (18+), а также более 20 российских фильмов и сериалов. Несмотря на жизнь в Лос-Анджелесе, Анна не считает себя эмигранткой.

«Если бы не профессия, я бы никогда не выбрала его как место жительства. Но индустрия, в которой я занята, все-таки еще концентрируется именно в Лос-Анджелесе», — говорила Анна в интервью.

В Лос-Анджелесе работает и ее муж — виолончелист Евгений Тонха. Но связь с родиной она не теряет, как и родина с ней: Анна — обладатель двух премий «Ника» и одного «Золотого орла» за музыку к российским фильмам. И если появление Анны в картинах отца началось в ее младенчестве (в фильме «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» (18+) ей доверили постоять в наряде ангела на шкафу, а потом она снималась в «Ассе-2» и в «Ке-дах»), то появление на экране Маруси Друбич стало для зрителей сенсацией.

Младшая дочь Татьяны Люсьеновны сыграла Аню, дочь Анны Карениной и Алексея Вронского, но больше на экране не появлялась, впрочем, как и в светской жизни, хотя сегодня ей уже исполнилось 19 лет. Имя ее отца Татьяна Друбич оставила за кадром: ни одну из версий, которые озвучивали в СМИ и интернете, она не подтвердила, ни в одном из немногочисленных интервью о Марии не упомянула. Увидеть, как выглядит Мария Друбич, можно только в соцсетях ее старшей сестры Анны. Видимо, Мария переняла от мамы способность уходить в тень, когда этого хочет.

Благотворительность — норма жизни

Сегодня в жизни Татьяны Друбич главное не кино, не бизнес, а работа сопредседателем попечительского совета фонда помощи хосписам «Вера». Этим тяжелым делом она занимается уже двадцать лет, хотя раньше считала, что благотворительность — это занятие для скучающих обеспеченных дамочек.

«Ничто так не проясняет жизнь, как смерть. Ощущение, что ты конечен, — базовое, основное, что диктует выбор человека. И когда ты понимаешь, что можешь помочь кому-то сохранить достоинство до самого конца, это важно», — объясняла Татьяна Люсьеновна свой выбор.

Ее знакомство с доктором и подвижницей Верой Миллионщиковой, открывшей в Москве первый хоспис для онкологических больных, по словам Друбич, перевел стрелки ее жизни в другую сторону. Фонд «Вера» сегодня занимает большую часть ее активной жизни: приходится искать деньги, а это очень трудно, отвечать за образовательную программу, помогать не только больным, но и их родственникам, отдавать свои эмоции, силы и нервы.

«Без благотворительности жизнь человека не может быть нормальной», — утверждает Татьяна Люсьеновна.

Ну а для себя она не просит многого:

«Я часто задаю себе вопрос: "Чего хотят все люди?" На мой взгляд, все хотят принятия и любви. В этом смысле мне всего хватает».

Пять лучших фильмов Татьяны Друбич