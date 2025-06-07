Умерла актриса из сериалов «‎Слово пацана» и «Склифосовский»

7 июня скоропостижно скончалась заслуженная артистка России, актриса театра, кино и ТВ Наталия Потапова.

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Об этом только что сообщили в Театре Ермоловой, где служила актриса.

Потапова родилась 12 февраля 1952 года. В 1976-м окончила ГИТИС, курс Владимира Андреева. С этого же года - артистка Московского драматического театра имени Ермоловой, которому оставалась верной до конца.

На экране - с первой половины 1970-х, в фильмографии - чуть менее ста ролей: "Следствие ведут ЗнаТоКи" (дела №№ 17 и 20), "Леди Макбет Мценского уезда". "Я объявляю вам войну", "Даша Васильева", "Опера", серия "Ёлки", "Склифосовский", баба Нюра в "Пищеблоке" и Флюра Габдуловна из "Слова пацана".

На момент смерти актриса работала над проектом "Деревенский Фрейд", где у Потаповой - главная женская роль, бабы Шуры.