Актер Михайлов рассказал, как отказывался от роли в фильме «Мужики!»

Народный артист РСФСР, актер Александр Михайлов рассказал, что несколько раз отказывался от роли в фильме «Мужики!» (0+), но потом согласился и не пожалел. Своими воспоминаниями Александр Яковлевич 8 июня поделился со зрителями на презентации своей новой книги «Спаси и сохрани мою Россию» (12+).

© кадр из фильма «Мужики!..»

«Я несколько раз отказывался. Читал сценарий, там что-то: „собака“, „дети“, что-то такое. Мне как бы не пошло. Слово такое есть неругательное — „не впендюрился“ сначала. Потом я познакомился с автором сценария и режиссером Искрой Бабич. Мы долго говорили. И я отвечаю: „Давайте договор, я подписываю“. <… > И потом потрясающе было. Процесс этот был удивительный», — поделился актер.

Михайлов отметил, что эффект от картины по стране получился сильный:

«Было около 200 писем, приходили ко мне домой и в театр со всей страны. Девочка маленькая писала: „Дядя Паша (так зовут героя Александра Михайлова в фильме. — Прим. ред.), спасибо за фильм ‚Мужики! ‘. Папа посмотрел вчера эту картину и купил мне шоколадку“. А семей сколько воссоединилось после просмотра. Замечательное кино».

Актер также презентовал свою книгу «Спаси и сохрани мою Россию» (12+). Презентация книги в рамках кинофестиваля организована силами АНО «Шкулёв Содружество».

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