Представитель Ефремова ответила на слухи о первой роли после колонии

В конце мая издание Mash поделилось информацией, что печально известный актёр Михаил Ефремов готовится сыграть главную роль в неназванном фильме, контракт для участия в котором на сумму 13 млн рублей уже подписан.

© Чемпионат.com

Представитель российского актёра Михаила Ефремова Татьяна Глаголева в интервью ТАСС отвергла информацию, заявив, что это лишь «сплетни и домыслы».

Это сплетни и домыслы, которые придумал кто-то. Никаких настоящих новостей про Михаила нет.

Cам Ефремов ещё в 2021 году после того, как ему назначили уголовное наказание за ДТП, обещал не возвращаться к съёмкам в кино, поскольку эта работа так или иначе весёлая, а в случившемся нет ничего весёлого.