Что стало с актерами фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»

Фильм «В моей смерти прошу винить Клаву К.» (12+) потряс СССР. История первой любви школьников тронула миллионы, а на главные роли взяли молодых малоизвестных актеров. После успеха картины казалось, что их ждет светлое будущее, но жизнь распорядилась иначе. Эта история не о славе, а о трагедиях и разбитых мечтах.

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О чем фильм

История фильма начинается с того, как маленький Сережа Лавров устраивает истерику: он отказывается оставаться в детском саду, а родители спешат на работу. Воспитательница зовет Клаву Климкову — самую обаятельную девочку группы. Клава подходит, берет Сережу за руку, и с этой минуты мальчик безоговорочно влюблен.

Годы идут, дети учатся в одной школе. Сережа — примерный ученик, Клава — главная красавица класса, участвующая во всех концертах и конкурсах. Они постоянно рядом, но по мере взросления Клава устает от чрезмерной опеки Сергея. Ее внимание привлекает тихий, ничем не выделяющийся Лаврик — тот, кто не восхищается ею.

Сергей не в силах вынести такого отношения Клавы и решается на отчаянный шаг, но его останавливает Туся Ищенко — скромная девочка, которая давно и безнадежно влюблена в него. После этого Сергей начинает чаще общаться с Тусей, и между ними возникает симпатия. Однажды юноша признается Тусе в любви, но она отвергает его.

У экранной истории был реальный прототип. Режиссеры Николай Лебедев и Эрнест Ясан выбрали для экранизации сценарий, основанный на автобиографической повести советского поэта и драматурга Михаила Львовского. В образе главного героя он отразил собственные переживания. С юности Львовский питал нежные чувства к Валентине Архангельской, однако девушка сделала выбор в пользу другого — ее избранником стал поэт Александр Галич.

Клава Климкова — Надежда Горшкова

Главная роль в фильме моментально сделала Надежду Горшкову узнаваемой, но актерскую карьеру Надежда строить не спешила. Сначала девушка поступила в торговое училище, получив практическую профессию.

После окончания училища ей снова предложили сняться в кино — в фильме «На чужом празднике», где она сыграла девочку Надю. Только после второго успеха Горшкова решает поступать в театральный. Она выбирает Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас — Российский государственный институт сценических искусств) и во время учебы успевает сняться в исторической картине.

В титрах к этому фильму она уже была указана как Надежда Боргесани-Горшкова: актриса вышла замуж за американца Марка Боргесани, приехавшего в Россию по обмену. После свадьбы уехала с ним в Америку и первое время не могла привыкнуть к размеренной жизни в маленьком городке, но вскоре освоила английский, выступала в студенческом театре и в итоге переехала в Нью-Йорк.

В США Горшкова участвовала в телешоу, играла на фестивалях и проходила пробы у Оливера Стоуна. Всё изменилось, когда мужу предложили работу в Москве. Пара вернулась в Россию в 1991 году — буквально за месяц до путча. Марк испугался событий и хотел уехать, но Надя настояла на том, чтобы остаться.

Год спустя она вновь снялась в кино — на этот раз в приключенческом проекте «Цена сокровищ» (12+), где перевоплотилась в Анну, связную русского офицера Павла. После съемок актриса уехала в Лондон, ожидала ребенка и решила, что роды за границей будут спокойнее. В Англии появилась на свет ее дочь Камилла, но семейная жизнь не выдержала напряжения — супруги расстались, когда девочке было два года.

Во второй раз Надежда вышла замуж в 1997 году. С будущим мужем, бизнесменом Сергеем, она познакомилась в московском ресторане. Он ни разу не видел фильмов с ее участием, но был очарован шармом Надежды Горшковой. Вместе они забрали Камиллу из Лондона, а спустя несколько лет у пары родился сын Егор.

После второго замужества Горшкова продолжила творческую деятельность. В нулевые она готовила репортажи для телепрограммы Владимира Молчанова, а также сыграла в нескольких фильмах. Затем Горшкова занялась продюсированием. Она вошла в Европейскую и Азиатско-Тихоокеанскую киноакадемии, наладила связи и начала активно поддерживать новые кинопроекты. Надежда Горшкова по-прежнему в кино, но теперь уже по другую сторону камеры.

Клава-школьница — Ольга Озерецковская

Будущая актриса родилась в семье профессора, доктора медицинских наук Льва Борисовича Озерецковского. С раннего детства Ольга занималась в театральном кружке, учила иностранные языки, участвовала в школьных спектаклях на английском.

В кино она попала легко: режиссеры искали девочку на роль Клавы Климковой в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К.», и выбор пал на 10-летнюю Олю. В этом фильме она сыграла Клаву в начальной школе.

После выхода фильма девочку заметили и стали звать в новые проекты. Она сыграла четыре роли в сказке «Синяя ворона» (6+), затем — королеву класса Марину в фильме «Шапка Мономаха» (0+) и Татьяну в мелодраме «Подслушанный разговор» (12+). К 16 годам Ольга уже была узнаваемой актрисой, но после школы выбрала другой путь — поступила на вечернее отделение биофака и устроилась младшим сотрудником в мединститут.

Театр остался ее хобби. В студенческом клубе «Гаудеамус» она не только играла в спектаклях, но и участвовала в создании любительского театра «Синтез». Здесь она встретила будущего мужа Даниила Глушанка. В 19 лет Ольга вышла за него замуж, а в 20 родила сына Павла. Семейная жизнь оказалась недолгой: через несколько лет брак распался, и Ольга вернулась к родителям.

Мечта поступить в мединститут так и не сбылась. Чтобы содержать себя и ребенка, она устроилась секретарем в небольшую фирму. Вечерами продолжала играть в театре — выходила на сцену ДК имени Дзержинского, где исполняла роли в музыкальных постановках.

С 1996 года Озерецковская работала на телевидении — вела передачи на петербургских каналах, потом вошла в труппу муниципального театра «Премьера», где участвовала в спектакле. В 1998 году ее пригласили на должность арт-директора ночного клуба «Черная маска». Работа требовала полной отдачи, Ольге пришлось временно уйти из театра. Но на сцену она вернуться не смогла — через год тяжело заболела.

В январе 2000 года Ольги Озерецковской не стало. По неподтвержденным данным, причиной смерти стала онкология. Ей был всего 31 год. Сына Павла, которому на тот момент исполнилось 11 лет, воспитали бабушка и дедушка.

Сережа Лавров — Владимир Шевельков

Съемки в фильме «В моей смерти прошу винить Клаву К.» принесли Владимиру Шевелькову узнаваемость — он быстро стал яркой звездой советского экрана. Будущий артист родился и вырос в Ленинграде. Родители к искусству не имели отношения. Мама Ирина — из многодетной семьи из Моршанска — рано столкнулась с бедами: теряла родных, работала то уборщицей, то слесарем, потом полностью посвятила себя детям. Отец будущей звезды Алексей Шевельков — деревенский парень, приехавший в Ленинград — прошел путь от ученика токаря до главного инженера Кировского завода. Часто ездил в командировки за границу, был даже лично знаком с Саддамом Хусейном. Еще у Владимира есть старший брат Виктор.

Исполнитель роли Сережи Лаврова школу не любил, учился средне, зато обожал спорт, уважал литературу и тянулся к поэзии. После школы Владимир поступил в электротехнический институт. Но именно там по совету преподавателя физкультуры пришел на кинопробы. Так в его жизни появился фильм «В моей смерти прошу винить Клаву К.». Это подтолкнуло Шевелькова пойти учиться на актера, и на момент поступления во ВГИК у него уже было три роли.

Владимир оказался на курсе Евгения Матвеева, вместе с ним учились известные актеры. Однако в 1984-м Матвеев выгнал его из мастерской за «непригодность», но это не помешало Шевелькову получить диплом. Экзаменационная комиссия оценила его способности на твердую четверку, а сам он к тому моменту уже был узнаваем и часто появлялся на экране.

А настоящая слава накрыла Шевелькова с выходом фильма «Гардемарины, вперед!» (12+). Его герой, князь Никита Оленев, стал кумиром всей страны, а сам актер — одним из самых желанных мужчин СССР. Но бешеная популярность ему быстро надоела. Владимир называл проект Светланы Дружининой разочарованием и в сиквеле участвовать отказался.

Тем не менее он вновь появился на экранах в компании Харатьяна и Жигунова — на этот раз в приключенческом фильме «Сердца трех» (0+). Успех был вновь колоссальным, но актеру вся шумиха была в тягость. После выхода второго фильма он решил уйти из кино.

Шевельков вернулся в киноиндустрию уже как монтажер, позже занялся режиссурой, стал снимать сериалы, в том числе «Опера. Хроники убойного отдела» (16+). Там он поработал и как актер. Проект получил резонанс — создатели даже столкнулись с судебными исками, ведь образы некоторых героев якобы были скопированы с персонажей «Улиц разбитых фонарей» (16+).

В 2012-м Шевельков снял криминальную драму «Станица» (16+), основанную на реальных событиях в Кущевской. Картина вызвала споры — местные жители не оценили, что режиссер попытался показать преступников «с человеческим лицом». Пять лет назад он стал режиссером и исполнителем одной из главных ролей в сериале «Спасская» (12+).

В молодости у Шевелькова было немало поклонниц, но всё изменилось, когда он встретил Ирину — эффектную девушку, которая позже стала филологом. В момент знакомства он переживал тяжелый период, а Ирина помогла ему справиться с депрессией. Они поженились, когда Владимиру было 31, а Ирине — 23. Несмотря на разницу в возрасте, жена оказалась мудрее и помогла супругу пересмотреть взгляды на жизнь.

У пары родилось двое детей. Сын Андрей участвовал в рекламных проектах отца, но позже окончил юрфак СПбГУ. Дочь Александра пошла по стопам отца, поступила во ВГИК и снималась в его фильмах. Когда дочь уехала учиться в Москву, Шевельков переехал следом — хотел быть рядом и параллельно строить карьеру в столице. Ирина осталась дома — ухаживает за пожилой матерью артиста и заботится о питомцах. Владимир признаётся, что предпочел бы жить в Петербурге, но работа держит его в Москве.

Сережа в детстве — Максим Ясан

Максим Ясан — сын известного режиссера Эрнеста Ясана. С ранних лет Максим оказался в кадре — неудивительно, учитывая, в какой семье он рос. Настоящей звездой мальчик стал после выхода культовой картины «В моей смерти прошу винить Клаву К.», где сыграл маленького Сережу.

Однако дальнейшая судьба юного актера долгое время оставалась тайной. В открытых источниках до сих пор нет точной даты его рождения и смерти. Известно лишь, что в начале 90-х Ясан успел появиться еще в двух фильмах. Там он сыграл уже не мальчиков, а молодых парней.

А потом наступила тишина — Максим исчез с экранов. Всё прояснилось лишь спустя годы, когда его отец, Эрнест Ясан, стал участником одного из ток-шоу. Тогда он впервые откровенно рассказал о судьбе сына. Максим оказался жертвой того непростого времени. Он начал употреблять наркотики, и это стоило ему жизни.

«К сожалению, его уже нет, — признался Эрнест Ясан в 2013 году. — Наркомания. В их ленфильмовской компании было человек пять-шесть, и в живых остался только один, да и тот в местах не столь отдаленных».

Вера Сергеевна — Любовь Полищук

Любовь Полищук появилась на свет в 1949 году в Омске. Ее отец трудился строителем, мать работала швеей. В детстве девочка мечтала о сцене, особенно о балете, но из-за высокого роста она не подошла по требованиям училища. Тогда будущая актриса переключилась на хоровое пение, танцы и школьный драмкружок. После выпускного Любовь Полищук поехала в Москву — поступать в театральные вузы. Знакомых в столице не было, ориентировалась наугад, каждый день обходила Щепкинское, Щукинское училища и другие институты.

Вернувшись в Омск, Полищук стала выступать в эстрадном ансамбле «Омичи». Позже ее пригласили в творческую мастерскую, где обучали молодых артистов. Там она познакомилась с первым мужем — Валерием Макаровым. Вместе они снова оказались в Омске, выступали в филармонии: Любовь читала монологи, написанные Марьяном Беленьким. В 1972 году родился их сын Алексей.

Когда руководитель филармонии Юрий Юрковский стал директором Росконцерта, он позвал Полищук и Макарова в Москву. Здесь актриса дебютировала в мюзик-холле в постановке «Красная стрела прибывает в Москву» — эта роль принесла ей первую премию.

Сцену Полищук любила больше кино. В 1979 году она начала работать в Московском театре миниатюр, позднее — в «Эрмитаже». Одна из заметных работ — спектакль «Хармс! Чармс! Шардам!» (16+), где она сыграла сразу несколько ролей. Одновременно актриса училась заочно в ГИТИСе. В это же время она встретила второго мужа — художника Сергея Цигаля, вскоре у них родилась дочь Мариэтта.

С 1989 года Полищук играла в «Школе современной пьесы», позже участвовала в спектаклях Театра Антона Чехова и проекта «Арт-клуб». Ей присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, а через восемь лет она стала народной.

В кино Любовь Полищук впервые появилась в 1974 году в фильме «Скворец и лира» (12+). Известность принес эпизод в «12 стульях» (6+) Марка Захарова, где она танцевала танго с Андреем Мироновым. Роль тогда назвали самым ярким дебютом года. В ее фильмографии — свыше 90 работ, а зрители запоминали ее роли надолго. Полищук называли «советской Софи Лорен» за яркость, харизму и неповторимый стиль.

В начале 80-х в карьере наступила пауза: актрису перестали приглашать в кино из-за «несоветской внешности». Но в 1989 году она вернулась на экран — с ролями в «Интердевочке» (18+), «Любви с привилегиями» (12+) и «Ваши пальцы пахнут ладаном» (16+).

Последним ее проектом стал сериал «Моя прекрасная няня» (6+). Полищук продолжала сниматься уже тяжело больной, почти не вставая с постели. Осенью 2006 года у нее случился гипертонический криз, а 28 ноября сердце актрисы остановилось. Причиной стала саркома. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.