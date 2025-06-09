Режиссер ремейка «Как приручить дракона» рассказал об отношении к мультфильму

Во время недавнего интервью режиссёр киноремейка «Как приручить дракона» Дин ДеБлуа рассказал, что он не пытался заменить своим фильмом оригинальный мультфильм. Он лишь хотел показать, что историю, показанную в мультфильме, можно адаптировать под формат кино.

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Мы не пытались заменить анимационные фильмы. Я всё еще очень горжусь ими… но если вы предпочитаете анимационные фильмы обычному кино, это здорово.

Фильм «Как приручить дракона» — это ремейк знаменитой анимационной картины студии Dreamworks. Главные роли исполнили Мэйсон Темз («Ради всего человечества») и Нико Паркер («Одни из нас»).

Джерард Батлер сыграл викинга Стоика — он же озвучивал героя в оригинальном мультфильме. Премьера ленты состоится уже 13 июня.