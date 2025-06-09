Ушла из жизни актриса Эва Далковская

8 июня скончалась Эва Далковская, актриса театра, кино и сериалов, певица и артистка озвучания и дубляжа.

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Далковская родилась 10 апреля 1947 года во Вроцлаве. В 1970-м окончила филологический факультет Варшавского университета по специальности "польский язык", в 1972-м - Варшавскую высшую театральную школу. С того же года играла в театрах имени Выспяньского в Катовице и "Повшехны" в Варшаве. С 2008 года - актриса столичного "Нового театра".

Среди постановок, в которых была задействована артистка, - "Варвары" Горького, "Дядя Ваня" Чехова, "Мелкий бес" Сологуба, "Заговор святош" Булгакова, "День Валентина" Вырыпаева.

На экране - с 1970-х, фильмография - восемь десятков проектов: "Доложи, 07", "111 дней летаргии", "Черное солнце", "Прокаженная", "Урок мертвого языка", "День усопших", "Дыра в голове".

Об уходе актрисы сообщили в ее театре, отметив, что в последнее время 78-летняя Далковская работала над новой ролью.

Прощание пройдет 13 июня.