Умерла американская актриса Пиппа Скотт

Скончалась Пиппа Скотт, американская актриса кино и ТВ, режиссер, сценаристка и продюсер.

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Пиппа отошла еще 22 мая - в своем доме в Санта-Монике, но объявлено об этом только сейчас, как передает 8 июня THR.

Дочь покойной уточнила, что причиной смерти 90-летней Пиппы стала врожденная сердечная недостаточность.

Скотт родилась в Лос-Анджелесе в семье актрисы Лоры Штрауб и Аллана Скотта, номинанта премии "Оскар", сценариста фильмов Фреда Астера. Окончила Калифорнийский университет, прошла стажировку в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. В 1956-м дебютировала на Бродвее, на экране - годом ранее.

В портфолио актрисы - "Дымок из ствола", "Караван повозок", сериалы "Мэверик" и "Миссия невыполнима", оригинальные "Перри Мейсон" и "Сумеречная зона", "Тарзан" 1960-х, "Коломбо".

Бывший муж - продюсер Ли Рич, лауреат двух премий "Эмми".