Определен актер на роль Корнелиуса Фаджа в сериале по «Гарри Поттеру»

По данным издания Deadline, в HBO нашли актёра на роль 32-го министра магии Корнелиуса Фаджа в сериале по «Гарри Поттеру». Его сыграет Берти Карвел («Корона», «Трагедия Макбета»).

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В оригинальных фильмах франшизы Фаджа сыграл Роберт Харди — актёр умер в 2017 году.

Роберт харди в образе Корнелиуса

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Ранее HBO раскрыла, кто сыграет главное трио в сериале: Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут — Рона Уизли.

Ранее HBO раскрыла имена актёров, которые сыграют взрослых персонажей в новом «Гарри Поттере». В каст вошли Паапа Эссьеду, Ник Фрост и Джон Литгоу.