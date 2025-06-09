Как сложились судьбы актеров из фильма «‎Приключения Электроника»‎

Актеры-близнецы Юрий и Владимир Торсуевы, сыгравшие главные роли в фильме "Приключения Электроника", только что вернулись в Москву после своей очередной поездки на СВО, куда выезжают регулярно, выступая перед нашими бойцами. Юрий, игравший роль Сыроежкина, рассказал "РГ" о планах снять продолжение культового фильма и о том, как сложились судьбы его самого, брата и их "одноклассников".

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Юрий, вы с братом только что вернулись из зоны спецоперации, где давали концерты перед нашими воинами. Какой вопрос вам чаще всего задают бойцы?

Юрий Торсуев: "Будет ли продолжение Электроника?"

Будет?

Юрий Торсуев: Есть такие мысли. И даже не просто мысли. Мы уже сняли пилот к будущему приключенческому фильму, есть интересный сценарий. Пилот - это еще далеко не фильм, это несколько смонтированных сюжетов, такая форма заявки на кинопроизводство, которую мы понесем на телеканалы и к предполагаемым спонсорам. Нашелся умный человек, который придумал, куда на сорок лет делся Электроник, и почему он появился в таком виде - 50-летним. Я приоткрою тайну: он стоял на подзарядке. Профессор Громов его запер в чулане, а сам умер. Ну а мой герой - Сыроежкин - к этому времени стал народным артистом. Для съемок мы с братом даже нового эрдельтерьера купили и тоже назвали Рэсси.

За чем же дело стало?

Юрий Торсуев: За "малым" - финансированием. "Возвращение Электроника" просто не может не стать таким же ярким явлением, как оригинал. В нем должно быть, как и в первом фильме, много первоклассных актеров, прекрасной детской музыки, юмора, не говоря уже об использовании современных технологий - компьютерной графики, спецэффектов - ведь все-таки это фантастика. А это удовольствие, мягко говоря, не из дешевых. Но иначе и браться нет смысла за продолжение фильма, ставшего одним из самых успешных за всю историю детского кинематографа. Знаете, ко мне до сих пор подходят на улице, протягивают руку, улыбаются и говорят: "Спасибо вам за наше счастливое детство!"

Недавно я прочитал новость, что ваш брат Владимир поступил работать актером в Луганский драматический театр…

Юрий Торсуев: Тут ошибочка. Не в луганский, а в московский драматический театр имени Булгакова.

А вы не жалейте, что сразу не пошли по этому пути - не поступили после школы в театральное училище, чтобы потом распределиться в театр?

Юрий Торсуев: Понимаете, после "Электроника" на наши плечи свалилась всесоюзная известность. Нам писали письма девочки со всего Советского Союза. Мы были уверены, что предложений от режиссеров тоже будет столько же. Год проходит, два, три - ничего! И когда настало время делать выбор после десятого класса, для меня стало понятно, что в профессии актера даже популярность и любовь публики не дадут тебе никаких гарантий. То есть можно получить актерское образование, место в театре и на всю жизнь остаться там статистом, который выходит на сцену с фразой "Кушать подано!". С другой стороны, один режиссер нам сказал: "Зачем вам театральный институт? Вас же мастера под себя ломать будут, потеряете свою индивидуальность. К тому же один день на съемочной площадке с великими Басовым, Караченцовым, Гринько и Весником - это все равно что пять лет учебы в ГИТИСе".

А у вас в семье кто-то был связан с театром или кино?

Юрий Торсуев: Нет. Наш папа был секретарем ЦК ВЛКСМ, человеком очень идейным и интеллектуальным. Мама работала экономистом. Хотя в наш дом были вхожи люди искусства. Папа дружил с Иосифом Кобзоном, а также с Александрой Пахмутовой и Николаем Добронравовым, которые жили с нами в одном доме по соседству. Также папа был дружен с Юрием Гагариным, в честь которого меня и назвали. Так что моя жизненная планка изначально была задрана высоко. Но актерство в нее вошло только через "Электроника".

Где-то я прочитал, что во времена вашей подростковой славы вы с братом гуляли в центре Москвы и вас увидела группа школьниц. Они с визгом гнались за вами до метро, а затем окружили на платформе и долго не отпускали…

Юрий Торсуев: Знаете, много пишут разного, в том числе и небылиц. Это какая-то отрыжка популярности. Например, меня хоронили пять раз, десяток раз женили и разводили. А вот что действительно было - это исписанные стены нашего подъезда - от признания в любви до незамысловатого "вы козлы!". И двери нам поджигали, и помидорами в нас кидались.

А это-то зачем?!

Юрий Торсуев: Не знаю. Наверное, на чью-то любовь не отреагировали. Или ревность. Или просто зависть. Или вот история. На дворе было лето 1980 года. Мы с братом приехали отдыхать в пионерлагерь. И местная газета написала об этом. Как-то вечером после отбоя нас с Владимиром вызывают на стрелку к воротам. Мы выходим, а там стоит толпа - человек 50 - разновозрастных местных пацанов. Они пришли нас бить. Потом мы узнали, что все дело в какой-то местной красотке, которая была влюблена то ли в Сыроежкина, то ли в Электроника, то ли в них двоих. Нам совершенно дела не было до этой девочки, а тут - такая ревность.

И что было дальше?

Юрий Торсуев: Дальше было самое интересное. Мы оглядываемся и вдруг обнаруживаем за нами грозную стену из насупившей брови и сжавшей кулаки группы поддержки нашего лагеря. Сбежались все - от малышей младшего отряда до пионервожатых. Наши соперники все поняли и молча растворились в вечернем сумраке.

После "Электроника" на плечи Юрия и Владимира свалилась всесоюзная известность. Им писали письма девочки со всего Советского Союза. Фото: Кадр из фильма "Приключения Электроника"

Эпично…

Юрий Торсуев: Знаете, с тех пор я люблю повторять, что актер - это профессия, а артист - это судьба. Мы с Владимиром именно артисты - по жизни.

Да, я читал вашу с братом биографию. Очень бурная. Несколько институтов, в том числе и МГУ, учебу в которых вы бросали. В 90-е - таксисты, коммерсанты. В нулевых - на разных административных должностях в государственных и бизнес-структурах. Тем не менее попытки вернуться в профессию были…

Юрий Торсуев: До 2010 года именно попытки. Потому что после "Незнайки с нашего двора" в эти годы мы снялись всего в двух кинокартинах. Должен признаться, что наше с братом решение, что после "Электроника" мы будем сниматься только вдвоем, сыграло с нами дурную шутку. Кинематограф крайне редко нуждался в двух одинаковых актерах. В результате роли, которые мы могли бы взять по отдельности, доставались другим. Именно поэтому в те годы был такой провал. Ну а еще много времени отнимало обычное выживание. Время было трудное, нужно было просто элементарно кормить семью.

Тем не менее, начиная с 2010-го - я смотрел вашу фильмографию - не было и года, чтобы вы не снимались в каким-нибудь фильме. Нельзя сказать, что очень часто, но ведь и не редко…

Юрий Торсуев: Это как раз результат решения сниматься поодиночке. Теперь у нас с братом на двоих 50 кинокартин. Роли разнообразные, не похожие на предыдущие. Например, у меня это работы в таких фильмах, как сериал "Глухарь", "Брат-3", сериал "Ополченский романс" по роману Захара Прилепина и других.

В нулевых вы с братом еще создали музыкальную группу "Гараж Сыроежкина" и стали гастролировать по стране. Что пели?

Юрий Торсуев: Мы и сейчас выступаем - в основном на СВО и в госпиталях. Поем песни собственного сочинения, ну и, конечно, перепели все песни из "Приключения Электроника" и "Незнайки с нашего двора" - "Крылатые качели", "Бьют часы на старой башне", "Да здравствует сюрприз!" и другие. Все поколения бойцов, участвующие в спецоперации, были воспитаны на этих фильмах. Песни напоминают им о доме, о детстве.

Кто-то из актеров взрослого состава "Приключений Электроника" сейчас жив?

Юрий Торсуев: Живут и здравствуют только актеры, игравшие родителей Сыроежкина. Это Наталья Васаженко и Юрий Чернов.

А как сложилась судьба младшего состава - ваших "одноклассников"?

Юрий Торсуев: К сожалению, и здесь не без потерь. Уже нет с нами Макса Калинина, который играл Королькова - самого умного из нас чернявого мальчика, такого мини-профессора. Он стал очень успешным предпринимателем и погиб, но я считаю, что его убили. Рыжего хулигана Макара Гусева играл Вася Скромный - одессит. У него потом было несколько ролей в кино, но затем что-то не пошло. Сейчас он бороздит моря и океаны в качестве то ли боцмана, то ли старшего помощника капитана. Раньше мы с ним плотно общались, но после того, как нас с братом внесли в список украинского сайта "Миротворец", он старается не афишировать нашу дружбу, потому что хозяева судна - западенцы. Подружка Сыроежкина - Майя Светлова - это Оксана Алексеева, сейчас в Париже, работает в крупной фирме. Рыжиков-Чижиков - Женя Лившиц - музыкант, играет в Германии в каком-то крутом оркестре. Ябеда Кукушкина - Лера Сулуян - расцвела в красивую женщину и стала известным врачом, колесит по всему миру.

Эти ребята, как и воспоминание о счастливом детстве, навсегда останутся в моем сердце.