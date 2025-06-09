Огромные гонорары и жизнь после тюрьмы: чем сейчас занят Ефремов

Сидеть в тюрьме, оказывается, не только тяжело, но и выгодно. Так случилось с известным актером, вышедшим из мест заключения по УДО, Михаилом Ефремовым. Уже и первая роль у него есть. Да не какая-нибудь, а с гонораром в 13 млн рублей. Неужели он и впрямь стоит таких денег? Или у артиста завышенные ожидания? Давайте разберемся.

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Чист перед законом

Напомним, что Михаил Ефремов был осужден за ДТП со смертельным исходом в 2020 году. Известно, что актер сел за руль в нетрезвом виде, что и явилось причиной аварии.

В заключении у Ефремова возникли сложности со здоровьем, развилась хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), которая трудно поддается лечению.

Отчасти, в связи с состоянием здоровья суд в этом году удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении и выпустил артиста на свободу, что вызвало сильный ажиотаж среди поклонников.

Многочисленные слухи сопровождали Ефремова в течение нескольких месяцев. В частности, ему приписывали проведение кастингов прямо в тюрьме и якобы огромные очереди режиссеров, желающих заполучить актера в свои проекты. Однако вся подобная информация оказалась умелым вбросом. Никаких кастингов Ефремов не проводил и никаких ролей не получал, пока находился в тюрьме.

Как бы то ни было, актер честно отсидел часть срока и вышел на свободу, как говорится, чистым перед законом. Семья погибшего водителя приняла извинения артиста, хоть и не намерена прощать его.

Теперь Михаил Ефремов — свободный гражданин, имеющий право устраиваться на работу. Этим правом он и поспешил воспользоваться.

Главная роль за миллионы

По информации Телеграм-канала Mash, Михаил Ефремов долго торговался с представителями неназванной кинокомпании за лучшие условия для себя. Вместо предложенных шести миллионов он выторговал гонорар в 13 миллионов рублей за съемки, которые должны пройти в конце лета — начале осени в Белоруссии и в российской столице.

На какую роль претендовал актер, не называется, как остается неизвестной информация о будущей картине, в которой Ефремов якобы намеревался сыграть главную роль.

Телеграм-канал даже описал райдер артиста, в котором особо прописано отсутствие алкогольных напитков и наличие свежего диетического питания.

Дальше — больше. Сообщается также о том, что аванс в размере почти четырех миллионов уже перечислен на счет Ефремова. Вот такая она, популярность после заключения.

Или не все так гладко?

«Дайте прийти в себя»

Представитель Михаила Ефремова, Татьяна Глаголева, поспешила опровергнуть появившуюся в СМИ информацию. В беседе с ТАСС она назвала ее слухами.

«Я комментировать вранье не хочу. Я повторяю, что эта новость неправдивая», — заявила Глаголева и попросила дать Михаилу спокойно прийти в себя.

Если обратиться к логике, то у актера, пусть и нуждающегося в деньгах, вряд ли есть возможность сыграть в кино в ближайшее время.

Чем занимается Ефремов сейчас

Актер на связь с общественностью тоже не спешит выходить. Он живет в своей квартире в Москве и активно занимается пошатнувшимся здоровьем, в том числе зубами, потерянными в тюрьме.

Ефремов-старший сел в тюрьму еще до многочисленных политических потрясений. Вполне естественно, что ему требуется время для интеграции в общество.

Сын артиста, Никита Ефремов, в беседе с журналистами в VK-шоу «Кстати» поделился, что отец сильно растерян.

«Он смотрит, вокруг одни китайские машины, ничего не узнает. Удивился, что Юра Борисов сыграл Пушкина», — рассказал Никита, продолжающий поддерживать отца.

За руль Михаил Ефремов больше не садится, как и обещал. Он передвигается на общественном транспорте, что удалось запечатлеть на камеру.

Артист не выглядит уверенным и здоровым. Наверняка, ему до сих пор есть что обдумать. Сам актер ни разу не заявлял, что собирается продолжать карьеру в кино, но и не исключал такую возможность. Родственники актера рассказали, что он изучает сценарии, но заниматься карьерой не спешит.

Поэтому, если кто и ждет новых ролей Ефремова, придется подождать еще какое-то время.