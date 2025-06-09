Табаков назвал табу в кино

Актер Павел Табаков в беседе с NEWS.ru признался, что его табу в кино зависят от съемочной команды.

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По словам Табакова, он не против что-либо сделать для проекта, если съемочная группа внушит ему уверенность о необходимости этого.

Табаков отметил, что постельные и откровенные сцены — это непосредственная часть работы актеров. Он заявил, что гибок в этом плане.

«Тебе дают сценарий, ты либо снимаешься, либо не снимаешься. А соглашаться и потом говорить: "Вы знаете, я не буду" — ну, в принципе, можно тогда чем-нибудь другим пойти заниматься», — рассказал артист.

Павел Табаков родился в семье артистов Олега Табакова и Марины Зудиной. Он пошел по стопам родителей и стал актером. Его дебют на сцене состоялся в 12-летнем возрасте в 2008 году. Артист сыграл роль Винсента в спектакле «Лунное чудовище» в МХТ имени А. П. Чехова.

В фильмографии Табакова-младшего более 50 работ. Он принял участие в картинах: «Екатерина», «Беспринципные», «Звезда», «Стая», «Доктор Лиза», «Ампир V», «Молодой человек».