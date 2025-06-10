Алексей Воробьев рассказал, что думает о Люсе Чеботиной в роли актрисы

Певец Алексей Воробьев рассказал о коллеге Люсе Чеботиной в роли актрисы. По его мнению, артистка гениальна и в кино будет блистать.

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Воробьев посетил светскую премьеру фильма «Больше чем футбол» в кинотеатре «Октябрь». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

«Когда человек настолько гениален, как Люся, пишет песни, выступает, поет божественно, чего от него ожидать?! Только то, что в кино он будет блистать», - высказался Воробьев.

Певец сыграл в картине главную роль вместе с Иваном Охлобыстиным, Романом Мадяновым и Александром Самойленко. Воробьев признался: думал, что не доживет до съемок.

«На третий день подготовки к фильму я думал, что до съемок не доживу. Потому что возвращаться в профессиональный спорт, а то, как проходили съемки, по-другому не назовешь. Это не просто удовольствие от жизни, мы весело пришли попинать мяч. Это сложнейшие хореографические схемы, которые повторяли раз за разом... Это как танец… Ты носишься по стометровому полю туда и обратно. Дубль за дублем повторяешь схемы», - поделился исполнитель.

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