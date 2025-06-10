Жена Брюса Уиллиса Эмма заявила, что больному актеру помогали на съемках фильмов

Газета.Ru

Модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что ее муж, актер Брюс Уиллис, скрывал симптомы своей болезни на съемках. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

Жена Брюса Уиллиса рассказала, как больному актеру помогали на съемках
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Эмма Хеминг-Уиллис в своей книге «Неожиданный путь» написала, что у Брюса Уиллиса были сотрудники, которые подавали ему реплики через скрытый динамик в ухе. По словам актрисы, режиссеры также сокращали диалоги ее супруга. Благодаря этим тактикам артист смог завершить работу в проектах «Миссия ассасина» и «Детектив Найт».

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

У голливудской звезды есть трое детей от актрисы Деми Мур. Они воспитали дочерей Румер, Таллулу и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. Однако семья по-прежнему проводит много времени вместе. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Влюбленные воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.