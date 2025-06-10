Жена Брюса Уиллиса рассказала, как больному актеру помогали на съемках

Модель и актриса Эмма Хеминг-Уиллис рассказала, что ее муж, актер Брюс Уиллис, скрывал симптомы своей болезни на съемках. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

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Эмма Хеминг-Уиллис в своей книге «Неожиданный путь» написала, что у Брюса Уиллиса были сотрудники, которые подавали ему реплики через скрытый динамик в ухе. По словам актрисы, режиссеры также сокращали диалоги ее супруга. Благодаря этим тактикам артист смог завершить работу в проектах «Миссия ассасина» и «Детектив Найт».

В феврале 2023-го семья Брюса Уиллиса сообщила, что у актера развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей.

У голливудской звезды есть трое детей от актрисы Деми Мур. Они воспитали дочерей Румер, Таллулу и Скаут. Артисты прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. Однако семья по-прежнему проводит много времени вместе. После развода, в 2009-м, Брюс Уиллис женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Влюбленные воспитывают двух дочек: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.