«Не хотела»: Варлей рассказала, как попала на съемки «Кавказской пленницы»

Звезда советского кинематографа Наталья Варлей рассказала, что ее яркая актерская карьера началась случайно. Об этой истории сообщил Starhit.

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Варлей заметили благодаря ее запоминающейся внешности: сначала режиссер Карен Шахназаров пригласил ее на роль, где на киностудии в Одессе ее заметила ассистентка Леонида Гайдая и взяла на карандаш.

Потом я вернулась домой и получила телеграмму с приглашением на пробы. Но когда меня утвердили в «Кавказской пленнице», я рыдала. Не хотела сниматься, — рассказала актриса.

Варлей выразила сожаление по поводу постоянного внимания зрителей исключительно к ролям в фильмах «Кавказская пленница» и «Вий». Актриса подчеркнула, что другие ее работы остаются недооцененными, хотя тоже заслуживали бы большего признания, передает портал.

До этого дочь актрисы Нины Гребешковой Оксана Гайдай рассказала об импровизации матери в «Бриллиантовой руке». Гребешкова ушла из жизни 10 мая в возрасте 95 лет. 14 мая ее похоронили рядом с супругом-режиссером Леонидом Гайдаем на Кунцевском кладбище в Москве.