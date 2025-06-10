«Не хотела»: Варлей рассказала, как попала на съемки «Кавказской пленницы»
Звезда советского кинематографа Наталья Варлей рассказала, что ее яркая актерская карьера началась случайно. Об этой истории сообщил Starhit.
Варлей заметили благодаря ее запоминающейся внешности: сначала режиссер Карен Шахназаров пригласил ее на роль, где на киностудии в Одессе ее заметила ассистентка Леонида Гайдая и взяла на карандаш.
Потом я вернулась домой и получила телеграмму с приглашением на пробы. Но когда меня утвердили в «Кавказской пленнице», я рыдала. Не хотела сниматься, — рассказала актриса.
Варлей выразила сожаление по поводу постоянного внимания зрителей исключительно к ролям в фильмах «Кавказская пленница» и «Вий». Актриса подчеркнула, что другие ее работы остаются недооцененными, хотя тоже заслуживали бы большего признания, передает портал.
До этого дочь актрисы Нины Гребешковой Оксана Гайдай рассказала об импровизации матери в «Бриллиантовой руке». Гребешкова ушла из жизни 10 мая в возрасте 95 лет. 14 мая ее похоронили рядом с супругом-режиссером Леонидом Гайдаем на Кунцевском кладбище в Москве.