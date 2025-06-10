Актер Даниил Спиваковский рассказал о жизни и съемках

12 июня на экраны выйдет фильм «Ровесник» Федора Кудрявцева. «Вечерняя Москва» побеседовала с Даниилом Спиваковским, сыгравшим одну из ведущих ролей.

© Вечерняя Москва

— Даниил, фильм снят в жанре псевдодокументалистики. Требует ли он иного подхода, чем игровое кино?

— Нет. Для актеров это была обычная игровая картина, у каждого своя роль. Просто формат молодежный: использован прием, будто снимается видеоинтервью.

— Применили также технологию дипфейка (видео или аудиозаписи, где лицо или голос человека заменяется на поддельное изображение или звук, созданные искусственным интеллектом. — «ВМ»). Какие эмоции вы испытали, увидев «себя в молодости»?

— Это было забавно. Здорово, что сейчас есть такие технологии. Мы предоставляли свои фотографии 20–30-летней давности из семейного архива. Ребята брали отрывки из фильмов, где мы снимались много лет назад: вырезали наши лица с нужной мимикой и вставляли в кадры с актерами, играющими нас в молодости. Мне кажется, увидеть такое зритель не ожидает. Но все обусловлено сюжетом. Вообще, это жизненная, честная, добрая картина о взаимоотношениях между людьми на фоне эпохи 1990-х годов. Людей, которые хотят быть любимыми, богатыми, счастливыми.

— Чем молодежь сейчас отличается от вас тогда?

— Ничем. Ценности человеческие во все времена одинаковы: люди хотят любить, рожать детей, достигать успехов в профессии. Наверное, современные технологии стали другими. И более высокая скорость жизни.

— Возвращаясь к 1990-м, какими они запомнились вам?

— Я пролетел их на большой скорости. Они для меня были очень творческими. Поступил и учился в ГИТИСе на курсе великого мастера Андрея Александровича Гончарова. Очень много работал над тем, чтобы стать артистом. С 1992 года, еще будучи студентом, начал играть в Театре имени Маяковского. Я не занимался ни предпринимательством, ни бизнесом. Делал первые шаги в театре. Потом пришли нулевые, и на меня обратил внимание кинематограф.

— Вы учились параллельно, очно и в ГИТИСе, и на психологическом факультете МГУ. Как удавалось совмещать?

— Благодаря возможности свободного посещения занятий. В МГУ я поступил, выполняя данное родителям обещание окончить вуз.

— В августе 2022 года вы стали папой в четвертый раз. Легче или труднее проходить через первые годы взросления ребенка после перерыва в девять лет?

— Мы со Светланой родители со стажем. Первой появилась Даша, затем Даниил, Андрей. Хорошо помним, как трудно, но приятно обращаться с ребенком в первые годы его жизни. Да и старшие помогают со Степаном. Справляемся!

— О чем вы мечтаете, а от чего бы хотели избавиться?

— Да не от чего. Если бы у нас были тараканы, избавиться бы хотел от них (улыбается — «ВМ»). Но их нет. А мечтаю о том же, о чем все: чтобы мои дети были счастливы, получили хорошее образование, стали профессионалами в своем деле.

— В «Ровеснике» герой снимает кино, чтобы лучше узнать отца. Вам вашего заменил дедушка Семен Давыдович. Это так?

— Да, именно так. Военный летчик Семен Давыдович Спиваковский своим общением с моей мамой и бабушкой стал для меня примером мужчины. Позже мой учитель Андрей Гончаров всегда напоминал мне деда.

— Фильм завершается посылом о ценности жизни. А у вас есть кредо?

— Да, девиз семьи Спиваковских: «Нет безвыходных ситуаций».

ДОСЬЕ

Даниил Спиваковский родился 28 августа 1969 года в Москве. Окончил ГИТИС, мастерскую Андрея Гончарова, параллельно учился на факультете психологии МГУ. Заслуженный артист России (2007). Одна из первых ярких работ в кино в 2004 году в ленте «Мой сводный брат Франкенштейн» Валерия Тодоровского. Сейчас в его фильмографии около 150 ролей в кино и сериалах, включая: «Мой муж — гений», «Анатомия убийства», «Казнь» и другие.