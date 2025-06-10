Режиссер рассказал, когда начнутся съемки сериала с Михаилом Ефремовым

Съемки нового сериала с актером Михаилом Ефремовым в главной роли планируется начать предстоящей зимой. Об этом ТАСС рассказал режиссер проекта Сергей Кальварский.

"Да, Михаил Ефремов исполнит главную роль в моем новом проекте, но деталей пока раскрыть не могу. Съемки планируем начать зимой", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что Ефремов якобы получил первую роль после освобождения из колонии. Утверждалось, что сумма гонорара актера могла составить 13 млн рублей.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к 8 годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. 24 марта Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.