Умер автор эротических фильмов Франсис Джакобетти

Ушел из жизни Франсис Джакобетти, режиссер и автор сценария эротической мелодрамы "Эммануэль 2" (21+). Сильвия Кристель вернулась в проекте к своей роли.

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Музыка в картине - Франсиса Ле, лауреата премии "Оскар" за OST "Истории любви".

Лента стала подпольным хитом в СССР, несмотря на риск получить за такой досуг тюремный срок. Перевел фильм Леонид Володарский.

В 1984-м Джакобетти спродюсирует четвертую часть истории Эммануэль.

Режиссер умер 8 июня. Об этом сообщает IMDb.

Франсис Джакобетти родился 1 июля 1939 года в Марселе. С 18 лет профессионально работал фотографом, обучаясь у мэтров. Снимал для "глянца" и календарей.

В 1987-м у фотографа от романа с актрисой Кароль Буке родился сын - Луи.