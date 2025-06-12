Как роль в «Покровских воротах» спасла карьеру Инны Ульяновой

Игорь Оболенский рассказал о том, как роль в «Покровских воротах» спасла карьеру «Маргариты Павловны».

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20 лет назад не стало знаменитой актрисы Инны Ульяновой. По этому случаю писатель Игорь Оболенский в своем Telegram-канале вспомнил о том, как роль в «Покровских воротах» спасла карьеру «Маргариты Павловны».

Оболенский рассказал, что эту роль в «Покровских воротах» должна была играть Наталья Гундарева. Но в итоге режиссер Михаил Казаков увидел Маргариту Павловну именно в Ульяновой. В итоге, именно этот фильм стал визитной карточкой актрисы.

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«Хотя она сама считала, что запомнится зрителю по эпизоду в сериале о Штирлице, — пишет Оболенский. — Съемки шли на улице Горького, сегодняшней Тверской. На месте ресторанчика, в котором персонаж Ульяновой пыталась обольстить героя Вячеслава Тихонова, потом появится первый "Макдональдс". Да и самой роли не сохранилось, почти все вырезали, в "Семнадцати мгновениях весны" остался крошечный фрагментик. В нем Инна Ульянова играет даму с лисьей горжеткой на плечах, которая заявляет Штирлицу: "В любви я — Эйнштейн"».

По словам автора поста, Ульянова была уверена, что так о ней и станут вспоминать: дама с лисой.