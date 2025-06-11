Звезда «Пиратов Карибского моря» захотел вернуться к своей роли

Британский актер Орландо Блум рассказал о желании вернуться к роли Уилла Тернера в новой части франшизы «Пираты Карибского моря». Его слова приводит Collider.

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«Я считаю, что было бы здорово снова собраться нашей командой. Это было бы здорово, но всегда есть разные идеи, так что посмотрим, что из этого получится», — поделился артист.

Ранее сообщалось, что певица Кэти Перри и Орландо Блум находятся на грани расставания. Пара впервые встретилась в 2016 году на вечеринке после церемонии вручения премии «Золотой глобус».