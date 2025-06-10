"Темнокожего Северуса Снейпа" могут уволить из сериала по "Гарри Поттеру"
После очередного пополнения актёрского состава сериала по "Гарри Поттеру" в профильных СМИ прошёл слух, что HBO Max может уволить темнокожего актёра Паапу Эссьеду ("Банды Лондона"), назначенного на роль Северуса Снейпа (Снегга).
Очевидно, что актёр стал уж слишком выделяться из каста (недовольство поклонников продолжается с момента появления слухов о его назначении), однако проблема заключается не только в несоответствии книжному описанию персонажа.
Дело в том, что месяц назад Эссьеду публично выступил против Джоан Роулинг и её убеждений по поводу гендерного неравенства. В ответ писательница заявила, что не хочет и не может уволить актёра из телепроекта (при том, что она сопродюсер проекта).
Издания Rumor и Harry Potter News предполагают, что Эссьеду, опасаясь гибели в медийной мясорубке, мог принять решение о самоотводе.