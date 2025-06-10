«Темнокожего Северуса Снейпа» могут уволить из сериала по «Гарри Поттеру»

После очередного пополнения актёрского состава сериала по "Гарри Поттеру" в профильных СМИ прошёл слух, что HBO Max может уволить темнокожего актёра Паапу Эссьеду ("Банды Лондона"), назначенного на роль Северуса Снейпа (Снегга).

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Очевидно, что актёр стал уж слишком выделяться из каста (недовольство поклонников продолжается с момента появления слухов о его назначении), однако проблема заключается не только в несоответствии книжному описанию персонажа.

Дело в том, что месяц назад Эссьеду публично выступил против Джоан Роулинг и её убеждений по поводу гендерного неравенства. В ответ писательница заявила, что не хочет и не может уволить актёра из телепроекта (при том, что она сопродюсер проекта).

Издания Rumor и Harry Potter News предполагают, что Эссьеду, опасаясь гибели в медийной мясорубке, мог принять решение о самоотводе.