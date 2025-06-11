Как сложилась судьба актера, сыгравшего Леньку в фильме «Любовь и голуби»

Харизматичный и жизнерадостный Игорь Лях стал всенародным любимцем в 1985 году после выхода картины «Любовь и голуби». Исполненный им Ленька многим запал в душу, а самому артисту пророчили счастливое будущее. Почему он отказался сниматься в кино и кого любил сильнее всего — читайте в нашей статье.

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Игорь Лях родился в подмосковном Загорске. Ещё в школе он увлекся театром и не пропустил ни одного спектакля. Сначала он был зрителем, а затем — артистом.

После школы юноша отправился в Москву и подал документы в Щепкинское училище. Успешно пройденные вступительные испытания позволили будущей кинозвезде стать студентом курса Николая Афонина.

В середине учёбы талантливый молодой человек уже знал: он может пробоваться в большое кино. Вскоре он отправился на кастинг картины «Любовь и голуби».

Кинодебют

С первого раза артист не прошел испытания, однако, из-за проблем с утверждённым на роль Леньки Александром Озеровым, режиссёр фильма Владимир Меньшов решил дать шанс юному дарованию.

Прибыв в Медвежьегорск, Лях встретил на съёмочной площадке Озерова. Тот смог уладить свои дела и приехал на съёмки. Владимир Меньшов был в растерянности, и тогда к нему на помощь пришла творческая группа. Они заявили: раз студент прибыл — должен играть.

Через много лет кинематографист признается, что сразу заметил Игоря Ляха, но не был уверен в его профессионализме.

Первой отснятой сценой стал кульминационный эпизод фильма, где Ленька шел на отца с топором. Ко всеобщему удивлению, студент быстро вжился в роль и сыграл так, как ожидал режиссёр.

Сам Лях отметил, что первая съёмка далась ему тяжело. Он переживал и нервничал, но в какой-то момент смог взять себя в руки и справиться с поставленной задачей. Сильно помогала ему экранная мама Нина Дорошина. Артистка давала ценные советы и поддерживала молодого коллегу.

В итоге Дорошина стала единственной, с кем общался Лях после съёмок. Все сцены с ним отработали за одну смену, поэтому работа закончилась быстрее, чем планировал актер. При этом он не скрывал: за один съёмочный день он узнал столько секретов профессии, сколько не смог бы выучить за год.

После выхода картины Игоря Ляха начали узнавать на улице. К нему подходили поздороваться и пожать руку. Он никому не отказывал и не гордился, что стал знаменитостью. Ему просто было приятно, что его творчество нравится людям.

Затем актерская жизнь буквально забурлила. Лях снимался в одном проекте за другим. Первую главную роль он получил в фильме Владимира Мотыля «Жил-был Шишлов». Вторую главную роль он сыграл несколькими годами позже в продолжении картины.

Перерыв

После развала Советского Союза артист перестал сниматься в кино. Он отметил, что кинематограф стал средством заработка.

Игорь Лях ушёл из кино. Теперь его творческий путь проходил в Театре имени Ермоловой. Также он играл на сцене Центрального академического театра Российской Армии и был артистом экспериментального театра «Детектив». Всего Игорь Лях сыграл порядка 25 ролей. Его талант и любовь к творчеству позволили в 1997 году получить звание Заслуженного артиста России.

Преподавание

В 2000 году Игорь Лях вернулся в родное Щепкинское училище в качестве преподавателя «Мастерства актера». Студенты любили его, а сам артист мог часами рассказывать им о профессии. Он учил их раскрывать роль, правильно держаться в кадре и делился собственными секретами.

Снова вернуться в кино Игорь Лях смог в 2007 году. Казалось бы, у него наступила вторая волна популярности: проекты шли один за другим, и на сцене он был желанным артистом. Но 8 июня 2018 года актера не стало.

Тайна смерти

Уход из жизни Игоря Ляха стал большой загадкой для всех. Артист никогда не жаловался на здоровье, всегда был бодр и весел. В тот роковой день он просто не проснулся — остановилось сердце.

Больше всего внезапная кончина артиста потрясла его студентов. Они со слезами на глазах вспоминали пары с преподавателем и его шуточное «Ну как вы, мои охламоны?».

В день прощания с артистом у его гроба собрались почти все студенты и выпускники Щепкинского училища, коллеги и друзья. Все в один голос твердили: Игорь Лях никогда не хвастался своими достижениями и успехам. Он просто жил, наслаждаясь игрой и общением с окружающими.

О личной жизни актера известно немного. Он не любил рассказывать о семье и бережно хранил свое счастье. Однако студенты отметили: у преподавателя остались жена, дочь и внучка.

По его завещанию тело было кремировано. Урна с прахом всенародного любимца захоронена на Даниловском кладбище.