Дэвид Харбор высказался о завершении сериала «Очень странные дела»

Актёр Дэвид Харбор, играющий Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела», недавно рассказал, что рад скорому окончанию шоу. Напомним, сериал завершится на пятом сезоне.

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По словам Харбора, первые три сезона он был в полном восторге от своего персонажа и сериала в целом, а потом стал чаще задумываться о том, что шоу пора бы сворачивать.

Когда я только начинал, мне это так нравилось. Мои друзья, которые много лет снимались в телешоу, говорили: «К третьему или четвёртому сезону ты захочешь закончить». А я такой: «Никогда! Я так люблю всех этих ребят». Но потом ты думаешь о том, сколько ещё историй тебя ждёт и нужны ли они.

Пятый сезон «Очень странных дел» разделили на три части. Первая выйдет 26 ноября, вторая — 25 декабря, а финал — 31 декабря.