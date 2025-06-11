Карен Гиллан ответила, вернется ли к роли Небулы в фильмах Marvel

Актриса Карен Гиллан, известная по роли Небулы в киновселенной Marvel, рассказала, стоит ли фанатам ждать возвращения её героини в ближайшее время. Гиллан не ответила на вопрос прямо, отметив, что никогда не стоит говорить «никогда».

© Чемпионат.com

В плане будущего ничего не могу сказать. Всё может быть… никогда не говори «никогда».

В последний раз Карен Гиллан появлялась в роли Небулы в фильме «Стражи Галактики 3». Её героиня остаётся вместе с Драксом на Забвении, чтобы растить спасённых детей.

Не исключено, что Небула появится в одной из будущих частей «Мстителей» — либо в «Судном дне», либо в «Секретных войнах».