Мало кто знает, но Дэниел Рэдклифф получил роль Гарри Поттера во многом случайно.

Режиссер Крис Коламбус заметил юного актера в телевизионной экранизации «Дэвида Копперфильда» и сразу решил – он идеально подходит на роль. Однако родители Рэдклиффа были против участия сына в американском проекте. Тогда продюсер Дэвид Хейман предложил студии перенести съемки в Великобританию

Что стало с актерами «Гарри Поттера» после финала киносаги

Когда Рэдклифф пришел на кастинг, создатели проекта быстро поняли: лучше кандидата не найти. А после того как Джоан Роулинг увидела его видеопробу, она заявила, что не может представить никого другого в роли Гарри. Так юный актер, который почти не попал на кастинг, стал лицом одной из самых культовых франшиз в истории кино.