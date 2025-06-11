Сандра Буллок поддержала Дакоту Джонсон после провала «Мадам Паутины»

На подкасте Good Hang гостем стала актриса Дакота Джонсон («Пятьдесят оттенков серого»). Она рассказала, кто её поддержал после получения антипремии «Золотая Малина» за роль в фильме «Мадам Паутина».

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По словам артистки, с ней связалась звезда картины «Гравитация» Сандра Буллок. Она записала голосовое сообщение, где пригласила знаменитость устроить бранч в честь получения антипремии.

Я получила голосовое сообщение — от Сандры Буллок, потому что я выиграла «Золотую малину» за худшую женскую роль. Есть много хороших людей, которые выиграли её, но именно Сандра Буллок прислала мне голосовое сообщение. Она сказала мне: «Я слышала, ты в клубе «Золотая малина». Мы должны устроить бранч, и мы будем собираться так каждый месяц». Я думаю, она сделала так, потому что выиграла антипремию в тот же год, когда получила «Оскар».

Джонсон отметила, что испугалась такого сообщения, ведь для неё Буллок — культовая актриса.

Супергеройский экшен «Мадам Паутина» вышел в 2024 году и был разгромлен как критиками, так и зрителями. На Rotten Tomatoes картина имеет 11% «свежести» от журналистов и 53% от зрителей. При бюджете примерно в $ 100 млн фильм собрал чуть больше $ 100 млн и даже не окупился.