Американский актёр Харрис Юлин, номинированный на премию «Эмми», сыгравший в таких культовых фильмах, как «Лицо со шрамом» и «Тренировочный день», умер на 88-м году жизни, пишет People. Он скончался в Нью-Йорке в результате остановки сердца.

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Юлин родился в Лос-Анджелесе в 1937 году. Когда он был младенцем, родители оставили мальчика в детском доме. Он воспитывался в русской семье в иудаизме. В «Лице со шрамом» сыграл коррумпированного детектива из Майами — Мела Бернштейна, который пытался вымогать деньги у Тони Монтаны (персонаж Аль Пачино). Помимо своей карьеры в кино и на телевидении, играл в различных бродвейских постановках, включая «Дозор на Рейне» (1980), «Визит» (1992), «Дневник Анны Франк» (1997), «Цена» (1999) и «Гедда Габлер» (2001). Совсем недавно появилась в двух сериалах Netflix: «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Озарк».

Юлин был женат на актрисе Гвен Уэллс с 1975 года до её смерти в 1993 году. Дочь, актриса Клэр Лучидо, умерла раньше него.