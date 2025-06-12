Сарик Андреасян ответил на критику своих фильмов

Российский режиссер Сарик Андреасян решил дать комментарий по поводу критики его фильмов. Своими мыслями актер поделился в подкасте DREAMCAST.

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Многие критики недовольны картинами Андреасяна — одних не устраивает уровень его работ, других — кумовство актера, так как во всех его проектах снимается жена артиста Лиза Моряк.

Режиссер утверждает, что в мире есть много актерских династий, поэтому предавать осуждению родственников знаменитостей за талант категорически нельзя.

— Мне вообще все равно, никак это меня не задевает. Потому что столько династий есть киношных, понимаешь? Янковские, Кончаловские, Михалковы — их тоже все обвиняют, — высказался он.

Андреасян привел в пример своего сына, который в будущем тоже может захотеть связать свою жизнь с актерским искусством.

— Если через четыре года он скажет: «Папа, я хочу заниматься кино», почему мир должен его за это хейтить? — негодует режиссер.

До этого Андреасян оказался замешан в конфликте, который был вызван обсуждением «Аноры», Андрея Тарковского и фестивального кино со студентами Московской международной киношколы. Свою речь Андреасян сопроводил ненормативной лексикой. В результате скандала режиссер покинул лекцию раньше времени под смех и ироничные аплодисменты студентов.