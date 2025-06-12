Умерла актриса и виджей MTV Ананда Льюис

11 июня в Калифорнии скончалась телеведущая, актриса и продюсер Ананда Льюис, известная своей работой на MTV. В марте артистке исполнилось 52 года.

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Причиной смерти Льюис стала IV, терминальная стадия рака груди. Диагноз был поставлен шесть лет назад. О смерти Ананды сообщила ее сестра, передает THR. Ведущая скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе.

Ананда Льюис родилась в Сан-Диего. Карьеру на ТВ начала в 1995-м, с 1997-го - виджей MTV.

В 1999-м газета The New York Times назвала ее "иконой поколения хип-хопа".

Экранный список Льюис - порядка 80 пунктов: ток-шоу, сериалы и игровые проекты, в частности, она снялась в ромкоме 2001 года "На связи".