Умер британский актер Роланд Керрэм, звезда сериала «Мстители»

За пять дней до своего 93-летия ушел из жизни Роланд Керрэм, британский английский актер театра, кино и телевидения с фильмографией в сотню пунктов.

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Керрэм родился в 1932 году в Лондоне, окончил Брайтонский колледж и, по оценкам экспертов, являлся универсальным актером.

Экранный дебют артиста - начало 1950-х: "Дюнкерк" 1958-го, "Мегрэ" 1960-х, сериал "Мстители", "Дорогая" - взявшая три премии "Оскар" мелодрама Джона Шлезингера, "Доктор Джекил и мистер Хайд" 1980-го, "Роковые выстрелы".

Бывшая жена - актриса Шила Гиш ("Анна Каренина" 1977-го), их дочь, актриса Лу Гиш, умерла в 38 лет от рака.

Пометка о смерти Роланда Керрэма появилась в его профиле на портале IMDb, причина не разглашается.