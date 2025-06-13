Умер Вальдемарс Емельяновс, снявший советскую комедию «Три плюс два»

10 июня ушел из жизни советский кинооператор Вальдемарс Емельяновс.

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Емельяновс родился в 1939-м году. В 1960-м начал работать на Рижской киностудии - осветителем, помощником оператора и администратором.

Далее работал вторым оператором многих известных фильмов, включая такие картины, как "Моцарт и Сальери" 1962 года со Смоктуновским и комедия "Три плюс два" 1963-го с Мироновым, Кустинской и Фатеевой.

В 1982 году Вальдемарс Емельяновс прошел курсы повышения квалификации в Москве по специальности "оператор игрового кино" и самостоятельно снял фильм "Стечение обстоятельств" - с Индеборгой Допкунайте, драму "Танец на троих", "Перекресток" и еще ряд проектов.

Всего в фильмографии постановщика около сорока лент. Также он был оператором документального кино, сняв порядка 500 сюжетов.

О его смерти сообщили в национальном Союзе кинематографистов.

Прощание и похороны состоятся 13 июня в Риге по православному обряду.