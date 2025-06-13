Скончался актер из «Каменской» и «Даун Хауса» Павел Ульянов

Актер театра и кино Павел Ульянов ушел из жизни в возрасте 61 года. Об этом сообщил портал «Кино-Театр.Ру».

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Артиста не стало 12 июня. Причина его смерти не уточняется.

Павел Ульянов появился на свет в 1964 году в Караганде. Он получил профильное актерское образование в Ярославском театральном институте, после окончания которого в 1991 году стал трудиться в составе трупы Московского художественного академического театра имени Горького. Артист в тот же период стал играть в кино и сериалах, в том числе в проектах «Воровка», «Даун Хаус», «Марш Турецкого» и «Каменская».