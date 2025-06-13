Известный британский актер Клифтон Джонс умер перед своим 88-летием

Ушел из жизни Клифтон Джонс, британский актер кино и телевидения ямайского происхождения.

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Артиста не стало 4 июня в Лондоне, в следующем месяце ему должно было исполниться 88 лет.

Некролог опубликован Radio Times, причина смерти и детали не обозначены. Коллеги печальную информацию подтвердили.

Клифтон Джонс родился в 1937 году, профессиональную карьеру в шоу-бизнесе начал в конце 1950-х.

Самый известный образ актера - Дэвид Кано в знаковом научно-фантастическом сериале "Космос: 1999", шоу выходило в 1975-1977 гг. Действие сериала происходит на лунной базе "Альфа" - ядерный взрыв срывает спутник Земли с орбиты и Луна начинает дрейфовать в космические пучины.

Всего в экранном списке Джонса свыше 70 пунктов, часть проектов - немаловажные: "Звездный путь: Следующее поколение", "Шина - королева джунглей", британский постапокалиптический сериал 1970-х "Выжившие", озвучание "Обитателей холмов", сайфай "Сквозь черную дыру", "Сыщики-любители экстра-класса".