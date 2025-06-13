Звезда сериала «Рабыня Изаура» снимется в российском фильме

Латиноамериканская звезда Луселия Сантус, сыгравшая главную роль в культовой бразильской "мыльной опере" "Рабыня Изаура", дала согласие поработать в российском проекте.

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Как сообщает KP.RU, лентой занимается кинокомпания из Хакасии "Ветер перемен".

По словам продюсера Владислава Кафеева, у Сантус в картине роль тети главного героя, "который отправится за своей любовью в Сибирь". Жанр - приключенческая романтическая комедия.

"Легендарная Луселия Сантус, известная по роли рабыни Изауры, возвращается! Актриса приняла устное предложение сняться в нашем фильме "Привет, я из Бразилии!" - написал продюсер в соцсети, разместив фото с артисткой.

На роль главного героя, экранного племянника звезды, рассматривается бразильский актер. Часть съемок планируют провести в Рио-де-Жанейро, тогда как сибирские локации снимут в Абакане, Усть-Абакане, Шушенском и на турбазе "Ергаки".

Из российских актеров, как пишет издание, намечены Амаду Мамадаков и Марина Федункив. Съемки должны стартовать в следующем году.

Режиссер - Михаил Мерзликин. В 2019 году он снял свой дебютный игровой полнометражный фильм "Харах Оды", ставший лауреатом российских и зарубежных фестивалей. Среди проектов постановщика - ленты "Книга степей", "Самурай Вася" и "Шаман".

Ранее сообщалось, что Сантус приехала в Москву с сыном - актером Педро Нешлингом.