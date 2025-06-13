15 лучших фильмов с Мэлом Гибсоном

В следующем году актёру исполнится 70 лет. Он смог построить блестящую карьеру, пройдя путь от хулигана и дебошира до звезды первой величины.

Биография Мэла Гибсона

Мэл Гибсон родился 3 января 1956 года в Нью-Йорке, США. Своё имя он получил в честь святого Мэла, покровителя епархии Арды, откуда была родом мать Гибсона. Будущая звезда был шестым из 11 детей. Когда Мэлу исполнилось 12 лет, он вместе с семьёй переехал в Австралию.

Учился в католической школе, после окончания которой планировал стать журналистом. Однако сестра Мэла тайком подала заявление от его имени в Национальный институт театрального искусства Сиднея. К удивлению Гибсона, он получил приглашение. Будучи студентом, играл в театральных постановках.

В 1979-м парню улыбнулась удача – его пригласили в два фильма: мелодраму «Тим» и «Безумный Макс». Второй проект дал старт кинокарьере Гибсона.

После успеха в роли актёра Гибсон решил попробовать сам снимать фильмы. О карьере режиссёра Мэл мечтал с самой школы. В начале 90-х он основал собственную продюсерскую компанию и снял свой первый фильм «Человек без лица», где сыграл главную роль.

Вторая режиссёрская работа «Храброе сердце» принесла Мэлу премии «Оскар» за лучший фильм года и лучшую режиссуру.

В 2004-м Гибсон снял скандальные «Страсти Христовы», которые не только укрепили успех Мэла как режиссёра, но и собрали отличную кассу.

Несколько лет Мэл работал над другим историческим проектом «Апокалипсис», а в 2016 году снял военную драму «По соображениям совести».

В 2006-м в карьере Мэла наступило затишье, вызванное его скандальными высказываниями. На некоторое время дорога в кино для него закрылась. Через четыре года Гибсон вернулся к актёрской работе, сыграв главную роль в картине «Возмездие», далее последовали боевик «Неудержимые 3», комедия «Здравствуй, папа, Новый год! 2», драма «Игры разумов» и детектив «Закатать в асфальт».

В 2025-м вышел срежиссированный Гибсоном боевик «Особо опасный пассажир». Сейчас в планах звезды снять продолжение фильма «Страсти Христовы».

Как поддерживает форму Мэл Гибсон?

Гибсон многие годы занимается бразильским джиу-джитсу, посещает тренажёрный зал, однако особых секретов у актёра нет – он просто старается держать себя в форме. Что ему неплохо удаётся! Всего лишь раз Мэл обратился за помощью к диетологу, чтобы сбросить 14 кг. Гибсон практиковал короткое время сыроедение, но под присмотром врачей. Хотя актёр и скинул лишнее, больше решил так не экспериментировать.

Личная жизнь Мэла Гибсона

В 1980-м, ещё до звёздной славы, 24-летний Гибсон женился на подруге Робин Мур. Супруга родила актёру семерых детей. Пара считалась одной из самых крепких в Голливуде. Но в 2009-м Мур подала на развод, а буквально через несколько дней Гибсон вышел в свет с новой пассией – пианисткой Оксаной Григорьевой.

Отношения с Оксаной продлились всего год и обернулись для Мэла кошмаром. Девушка обвинила актёра в домашнем насилии и через суд потребовала солидные алименты на воспитание их дочери Люсии. Несмотря на громкое расставание, Гибсон обожает дочь и часто проводит с ней время.

В 2016-м Мэл стал отцом в девятый раз. Его девушка – писательница Розалинда Росс, которая младше актёра на 25 лет, – родила сына.

Фильмы с Мэлом Гибсоном

В актёрской копилке Мэла не только боевики, но и комедии, драмы и даже вестерн.

«Безумный Макс», Австралия, 1979 год

Жанр: боевик

Режиссёр: Джордж Миллер

Главные актёры: Мэл Гибсон, Джоэнн Сэмюэл, Хью Кияс-Бёрн

Возрастные ограничения: 18+

Изначально Миллер задумывал фильм как социальную драму, чтобы обратить внимание общественности на рост дорожных аварий. Бюджет в $ 400 тыс. не предполагал участие звёзд. На роль Макса Рокатански рассматривали начинающих австралийских актёров.

Первые пробы Мэл Гибсон завалил. Известный своим бунтарским нравом 23-летний парень жёстко подрался накануне кастинга и заявился в синяках. Однако через три недели Мэл снова попробовал свои силы – на этот раз актёра просто не узнали и предложили сыграть главную роль.

Режиссёр не ожидал, что низкобюджетный фильм станет первым блокбастером Австралии и соберёт в прокате более $ 100 млн. Слава к Гибсону пришла уже после выхода сиквела «Безумный Макс 2: Воин дороги» в 1981 году. Третью часть критики встретили менее восторженно, но всё же фильм стал кассовым.

Через 36 лет, в 2015-м вышел «Безумный Макс: Дорога ярости», где образ Рокатански воплотит Том Харди. Кстати, главного злодея – Несмертного Джо – сыграл Хью Кияс-Бёрн, который был Потрошителем – антагонистом в первой части. В 2024-м Миллер снял фильм «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».

«Баунти», Великобритания, США, Новая Зеландия, 1984 год

Жанр: драма, исторический

Режиссёр: Роджер Дональдсон

Главные актёры: Мэл Гибсон, Энтони Хопкинс, Лоуренс Оливье

Возрастные ограничения: 16+

В 28 лет Гибсону повезло сыграть в одном фильме с мэтрами кино – Энтони Хопкинсом и Лоуренсом Оливье. В основе сюжета – реальные события, произошедшие весной 1789-го, когда помощник капитана Флетчер Кристиан (его играет Мэл Гибсон) возглавил мятеж против командования британского корабля «Баунти».

Историки считают, что эта экранизация, в отличие от предшественников, более достоверно отразила произошедшие факты, практически их не исказив.

«Смертельное оружие», США, 1987 год

Жанр: боевик, комедия

Режиссёр: Ричард Доннер

Главные актёры: Мэл Гибсон, Дэнни Гловер

Возрастные ограничения: 18+

Мэл Гибсон и Дэнни Гловер создали один из лучших кинодуэтов – напарников Мартина Риггса и Роджера Мёрто. После успеха первой части вышли ещё четыре – в 1989, 1992 и 1998 годах. Кстати, в последнем фильме Гибсон не хотел сниматься, но был готов согласиться, если его героя эпично убьют в финале. Ричард Доннер сумел уговорить актёра.

В 2008-м Доннер задумал съёмки пятой части, однако на этот раз решил сменить режиссёрское кресло на продюсерское. Такой поворот Гибсона не устроил, в качестве режиссёра полицейской франшизы он видел только Ричарда.

В 2023-м Мэл заявил о намерении самостоятельно снять пятый фильм и посвятить его памяти Ричарда Доннера, ушедшего из жизни в 2021 году. Пока съёмки не начаты, но фанаты надеются увидеть боевик в 2027 году.

«Птичка на проводе», США, 1990 год

Жанр: боевик, комедия

Режиссёр: Джон Бэдэм

Главные актёры: Мэл Гибсон, Голди Хоун, Дэвид Кэрредин

Возрастные ограничения: 18+

На роль Рика Джармина – свидетеля, за которым охотится мафия, – рассматривали Курта Рассела, супруга Голди Хоун. Однако актёр подписал контракт на участие в другом фильме и не мог уложиться в график. Тогда Курт посоветовал своего коллегу – Мэла Гибсона, с которым уже снимался в триллере «Пьяный рассвет».

В фильме предостаточно трюков, и напуганная их обилием Голди Хоун потребовала себе каскадёра и дублёра. Гибсону удалось уговорить актрису выполнить все трюки самостоятельно. После завершения работы Голди очень гордилась собой и даже оставила себе на память куртку каскадёра.

«Эйр Америка», США, 1990 год

Жанр: боевик, военный

Режиссёр: Роджер Споттисвуд

Главные актёры: Мэл Гибсон, Роберт Дауни-младший, Нэнси Трэвис

Возрастные ограничения: 18+

Роберт Дауни-младший оказался большим поклонником «Смертельного оружия» и дал добро на съёмки, лишь кратко ознакомившись со сценарием. Создатели фильма планировали много воздушных трюков, но их отказались воплотить самые опытные асы. Слишком опасно и слишком безрассудно, так считали пилоты.

Несмотря на кассовый успех, картина подверглась критике. Некоторые пилоты обвинили режиссёра во лжи – мол, во времена войны во Вьетнаме американская авиация не возила контрабанду как это делает герой Гибсона – лётчик Джин Райэк. Хотя другие ветераны подтвердили, что подобное случалось довольно часто.

За роль Гибсон получил свой первый весомый гонорар в $ 7 млн, рекордный по тем временам.

«Мэверик», США, 1994 год

Жанр: вестерн, комедия

Режиссёр: Ричард Доннер

Главные актёры: Мэл Гибсон, Джоди Фостер, Джеймс Гарнер

Возрастные ограничения: 18+

Фильм снят по одноимённому сериалу 1960-х годов, где Джеймс Гарнер исполнял роль обаятельного афериста и игрока в покер Брэта Мэверика. По сюжету картины Мэверик (Гибсон) вместе с воровкой Аннабел (Фостер) и Зейном Купером (Гарнер) принимает участие в турнире, победитель которого сорвёт солидный денежный куш.

«Храброе сердце», США, 1995 год

Жанр: исторический, драма

Режиссёр: Мэл Гибсон

Главные актёры: Мэл Гибсон, Софи Марсо, Патрик МакГуэн

Возрастные ограничения: 18+

Вторая режиссёрская работа Гибсона, которая в этот раз принесла ему 10 номинаций на «Оскар» и пять побед, в том числе в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр». Мэлу даже простили огромное количество исторических неточностей и ляпов в кадре.

Например, любовной истории между Уильямом Уоллесом и принцессой Изабеллой просто не могло быть – ей на тот момент исполнилось всего пять лет. Сам Уоллес не являлся крестьянином, как его отразили в фильме, – борец за свободу Шотландии происходил из дворянского рода.

«Выкуп», США, 1996 год

Жанр: триллер, драма

Режиссёр: Рон Ховард

Главные актёры: Мэл Гибсон, Рене Руссо, Гэри Синиз

Возрастные ограничения: 16+

Персонаж Гибсона – авиамагнат Том Маллен, у которого похищают сына. Преступники требуют у Тома выкуп в $ 2 млн, но тот понимает, что, как только похитители получат деньги, то убьют мальчика. Тогда Маллен в прямом эфире сам назначает крупное денежное вознаграждение за головы похитителей.

«Теория заговора», США, 1997 год

Жанр: боевик, триллер

Режиссёр: Ричард Доннер

Главные актёры: Мэл Гибсон, Джулия Робертс, Патрик Стюарт

Возрастные ограничения: 18+

Нью-йоркский таксист Джерри Флетчер (Гибсон) помешан на заговорах. Все вокруг считают его параноиком, но однажды одна из его версий оказывается реальной. Единственная, кто может помочь Джерри – это Элис Саттон (Робертс), помощник прокурора, в которую влюблён таксист. Впрочем, сначала Элис считает идеи Джерри бредовыми, пока на неё не открывает охоту ЦРУ.

«Расплата», США, 1999 год

Жанр: триллер, криминал

Режиссёры: Брайан Хелгеленд, Джон Мир

Главные актёры: Мэл Гибсон, Грегг Генри, Мария Белло

Возрастные ограничения: 18+

Создание фильма шло на фоне разворачивающегося конфликта режиссёра Брайана Хелгеленда и Мэла Гибсона. Актёру не нравилось, что режиссёр, взяв за основу роман «Охотник» Дональда Эдвина Уэстлейка, решил ничего не менять, и следовал книжному сюжету. У книги уже была экранизация 1967 года «Выстрел в упор», и, по мнению Мэла, не имело смысла снимать ремейк.

Брайана уволили, на его место взяли Джона Мира, который заставил переписать сценарий и переснял треть фильма. Так главный герой Паркер превратился в Портера и появился злодей в исполнении Криса Кристоферсона.

«Чего хотят женщины», США, 2000 год

Жанр: мелодрама, комедия

Режиссёр: Нэнси Майерс

Главные актёры: Мэл Гибсон, Хелен Хант, Мариса Томей

Возрастные ограничения: 18+

Ник Маршал пользуется бешеным успехом у женщин, однако все его связи мимолётны. Однажды Ник обретает суперспособность слышать мысли всех представительниц слабого пола. Сначала герой пытается избавиться от дара, а потом решает использовать его в своих интересах. Но чем больше Ник узнаёт о женщинах, тем существеннее меняются его мнение и представление о них.

Критики высоко оценили работу Гибсона в комедийном жанре и номинировали на премию «Золотой глобус».

«Патриот», США, Германия, 2000 год

Жанр: исторический, драма

Режиссёр: Роланд Эммерих

Главные актёры: Мэл Гибсон, Хит Леджер, Джоэли Ричардсон

Возрастные ограничения: 18+

За роль ветерана войны Бенджамина Мартина Гибсон получил гонорар в $ 25 млн, что не позволило пригласить в картину другую звезду – Кевина Спейси, который должен был воплотить образ жестокого полковника Уильяма Тавингтона. В итоге его блестяще сыграл Джейсон Айзекс.

Хиту Леджеру эта работа открыла дорогу к славе: 21-летний парень обошёл 200 кандидатов, среди которых был начинающий актёр Джейк Джилленхол.

«Мы были солдатами», США, Франция, Германия, Великобритания, 2002 год

Жанр: военный, драма

Режиссёр: Рэндалл Уоллес

Главные актёры: Мэл Гибсон, Мэделин Стоу, Грег Кинниэр

Возрастные ограничения: 18+

В основе фильма реальные события – битва в дoлине Йа-Дранг в 1965 году в период войны во Вьетнаме. Тогда обе армии – и американская, и северовьетнамская – понесли огромные потери. И по сей день обе стороны считают себя победителями в том сражении.

Военную драму Рэндалла Уоллеса, кстати, запретили во Вьетнаме, так как в ней именно американцы показаны победителями. А вьетнамском актёру Дону Дуонгу пришлось бежать из страны, где его объявили предателем.

«Возмездие», Великобритания, США, 2010 год

Жанр: триллер

Режиссёр: Мартин Кэмпбелл

Главные актёры: Мэл Гибсон, Рэй Уинстон, Дэнни Хьюстон

Возрастные ограничения: 18+

На глазах у полицейского Томаса Крейвена убивают дочь. Сначала детектив считает, что это дело рук преступников, решивших ему отомстить. Но случайная находка в вещах дочери наводит его на мысль, что целью всё-таки была девушка. Он начинает собственное расследование, которое приводит его к крупной корпорации, тайно производящей ядерное оружие.

Убитому горем отцу больше терять нечего, и он готов пойти по головам, чтобы наказать виновных в смерти единственной дочери.

«Вальдо», США, 2021 год

Жанр: триллер

Режиссёр: Тим Киркби

Главные актёры: Чарли Ханнэм, Мэл Гибсон, Люси Фрай

Возрастные ограничения: 18+

Эксцентричную телезвезду Алистера Пинча (Гибсон) обвиняют в убийстве собственной жены. Настаивая на своей невиновности, Пинч нанимает детектива Вальдо – бывшего полицейского, который после скандала стал отшельником и жил в лесу.