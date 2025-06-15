Хью Джекман намекнул на появление Росомахи в фильме «Мстители: Судный день»

Фанаты киновселенной Marvel выражают надежду на возможное возвращение Хью Джекмана к роли Росомахи в предстоящем фильме «Мстители: Судный день». Недавний пост актёра, демонстрирующий его тренировку в спортивном зале, вызвал оживлённую дискуссию среди поклонников.

На видеозаписях запечатлён процесс физической подготовки Джекмана под руководством тренера. В ходе выполнения упражнения актёр произносит фразу: «Ай!», на что тренер отвечает похвалой. Сам Джекман не сопроводил видеозапись комментарием, однако фанаты уже начали строить предположения о возможном возвращении персонажа.

Следует отметить, что после выхода фильма «Логан» актёр официально отказался от дальнейшего исполнения роли Росомахи. Тем не менее, в прошлом году он вновь принял участие в проекте, исполнив роль Росомахи в фильме «Дэдпул и Росомаха». Эта картина получила положительные отзывы критиков и собрала в мировом прокате более одного миллиарда долларов. Однако статус и дальнейшие перспективы обоих персонажей остаются неопределёнными.

Представители студии Marvel не предоставили официальной информации о сроках возможного появления Росомахи или Дэдпула в будущих проектах.

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