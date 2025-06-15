Брэд Питт высказался о работе с Томом Крузом

Перед показом фильма «Формула-1» издание E! News взяло интервью у актёра Брэда Питта. Он рассказал об условиях, которые необходимы, чтобы он снова поработал в одном фильме с Томом Крузом.

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На вопрос о совместных съёмках артист ответил, что не планирует участвовать в создании картин, где придётся делать такие же трюки, какие исполняет Круз. Но если звезда «Миссии Невыполнима» поучаствует в чём-то приземлённом, то Питт не против поработать с ним.

Я не собираюсь вот так вот вываливать зад из самолёта, как он. Так что если Круз захочет сняться в чём-то на земле, то я в деле.

Питт имеет в виду сцену из фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата». В ленте Том Круз исполнил опасный трюк, а именно перемещался по крылу летящего самолёта. С Брэдом Питтом артист в последний раз работал в 1994 году — в фильме «Интервью с вампиром».