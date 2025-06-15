Актриса Эрин Мориарти рассказала о своем диагнозе

Звезда сериала «Пацаны» Эрин Мориарти рассказала о состоянии своего здоровья на странице в соцсети. По словам актрисы, она страдает от болезни Грейвса — заболевания иммунной системы, которое поражает щитовидную железу.

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Мориарти отметила, что у каждого подобные проблемы со здоровьем могут проявляться по-разному. О диагнозе она узнала в мае.

«Аутоиммунное заболевание Грейвса проявляется у каждого по-разному. Ваш опыт может отличаться от моего. Возможно, сильно, а возможно, совсем немного. Одно могу сказать: если бы я не списывала всё на стресс и усталость, я бы узнала о болезни раньше. Диагноз "болезнь Грейвса" мне поставили только месяц назад».

Ранее пользователи Сети отмечали, что в процессе между съёмками сезонов шоу «Пацаны» актриса сильно похудела. Не исключено, что на это повлияло выявленное заболевание.