Главную роль в «Начале» Кристофера Нолана мог сыграть Уилл Смит

Недавно голливудский актёр Уилл Смит посетил подкаст Kiss Xtra и рассказал, что Кристофер Нолан приглашал его сняться в одном из своих фильмов. Речь о ленте «Начало».

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По словам Смита, Нолан пытался объяснить ему концепцию ленты и её посыл, но Уилл признался, что ничего не понял даже после объяснений. В итоге актёр был вынужден отказаться — он отметил, что тяжело подать и объяснить подобные ленты про альтернативные реальности.

Не думаю, что я когда-либо говорил об этом публично. Крис Нолан первым показал мне «Начало», и я его не понял. Я никогда не говорил об этом вслух. Это те фильмы, которые погружают в альтернативные реальности… они не очень хорошо подаются. Мне подобное не очень нравится.

В итоге главную роль в «Начале» исполнил Леонардо Ди Каприо.