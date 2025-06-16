Актера и сценариста Вячеслава Богачева нашли мертвым в его квартире в Москве

Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев. Ему было 77 лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Богачев продолжительное время серьезно болел. Из-за заболевания у него появилась острая сердечная недостаточность. Именно она и стала, предварительно, причиной смерти.

Отмечается, что Вячеслава нашли мертвым 15 июня. Его тело находилась в квартире на Бакунинской улице в Москве.

В фильмографии Вячеслава Богачева десятки киноработ, в которых он выступал в качестве актера, продюсера, сценариста и режиссера. Зрителям он известен по проектам «Темные аллеи», «Я тебя помню», «В круге первом» и другим.

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