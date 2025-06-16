Гоша Куценко сыграет в «Король и Шут. Навсегда»

Гоша Куценко появится в фильме "Король и Шут. Навсегда" в роли одного из антагонистов. В панк-сказке он сыграл безумного психоаналитика: в красных очках, датчиками ЭКГ на груди и бутылкой в руке с мутным содержимом внутри. Фото съемочного процесса показал "Кинопоиск".

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Для Гоши Куценко это не первая актерская работа, связанная с "Королем и Шутом". В 2010-м он появлялся в клипе группы на песню "Фокусник" в роли иллюзиониста-маньяка. Теперешний образ Куценко - отсылка к тому видео.

Напомним синопсис. В мире, основанном на песнях группы, появляется Некромант. Он воскрешает мертвецов, что грозит уничтожением сказочной вселенной. Горшок похищает Князя в сказку, где они вместе будут противостоять планам злодея.

К своим ролям вернутся актеры сериала "Король и Шут", к ним присоединится Илья Гришин, сыгравший Некроманта.

Режиссером снова выступил Рустам Мосафир, он же стал автором сценария (вместе с Александром Бузиным). Композитор - экс-лидер группы "Кукрыниксы" Алексей Горшенев.

Картина выйдет в кинотеатрах 19 февраля 2026 года.