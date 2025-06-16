Джеймс Ганн назвал свою самую большую проблему в DC

Глава DC Studios Джеймс Ганн в интервью рассказал о важности Бэтмена для себя и студии.

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Бэтмен — моя самая большая проблема во всей вселенной DC прямо сейчас. Я не пишу Бэтмена, но работаю с его автором и пытаюсь сделать всё правильно, потому что этот герой невероятно важен для DC, как и Чудо-женщина. И, помимо того, что я делаю в проектах, которые активно продолжаются, наши два приоритета — это завершение наших сценариев «Чудо-женщины» и «Бэтмена».

Съёмки «Бэтмена 2» должны стартовать весной 2026 года, но у второй ленты о Тёмном рыцаре возникли серьёзные проблемы — например, в мае фильм лишился режиссёра.