Некоторые звезды Голливуда предпочитают никогда не пересматривать свои работы. Риз Уизерспун, например, призналась, что после съемок старается забыть о проекте и не может смотреть фильмы со своим участием – слишком боится начать себя критиковать и «ненавидеть».

Шарлиз Терон еще категоричнее. Она заявила, что «лучше прыгнет с парашютом», чем пересмотрит свои роли. Единственным исключением стала драма «Монстр», за которую актриса получила «Оскар». По ее словам, именно в этом фильме она была «не похожа на себя», что позволило отстраниться от самокритики.

Актеры, которые отказались от культовых ролей

Для многих актеров подобный отказ – это не каприз, а способ сохранить уверенность в себе и не зациклиться на своих ошибках. Смотреть на себя со стороны бывает непросто – даже если ты мировая звезда.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.