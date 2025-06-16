Сара Джессика Паркер рассказала об отношении зрителей к героям разных полов

Актриса Сара Джессика Паркер в недавнем интервью вспомнила о негативной реакции зрителей на её персонажа Кэрри Брэдшоу в культовом сериале «Секс в большом городе».

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Паркер отметила, что мужские персонажи не вызывают таких эмоций, даже если делают что-то плохое.

Кэрри так сильно осуждают, и мне всегда было интересно — например, главный герой-мужчина в сериале может быть убийцей, и люди всё равно его любят. Но если у женщины роман на стороне, или она плохо себя ведёт, или глупо тратит деньги, на это накладывается своего рода карательная реакция.

Ранее выяснилось, что в 2024 году число женских главных персонажей в кино увеличилось до 42% — но их всё ещё намного меньше, чем мужских.