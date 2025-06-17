Звездная болезнь и тайная семья: как сложилась судьба актера Добронравова

Для Ивана Добронравова, как и для многих представителей творческих династий, вопрос о будущей профессии был решен еще с рождения. Его старший брат уже играл в популярных картинах, а отец — стал народным любимцем. Однако Иван идти по их стопам не мечтал. Кем хотел стать будущий артист и почему не решил противиться судьбе — читайте в нашей статье.

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Федор Добронравов с детства любил театр. Мальчик обожал петь, но становиться музыкантом не хотел. На удивление всех родственников будущая звезда «Сватов» решила поступать в цирковое училище. Для этого юноша за несколько лет начал активно тренироваться и готовиться. Он увлекался различными видами спорта, развивал выносливость и силу.

Но в приемной комиссии его стараний не оценили и предложили вернуться после службы в армии. Однако и тогда поступить не получилось. Расстроенный юноша подал документы в Воронежский институт искусств, решив во что бы то ни стало связать себя с творчеством и искусством. Туда его приняли сразу, а вскоре Федор понял, что нашел свое призвание. После выпуска его взяли в местный театр, где его заметил Константин Райкин.

В 1990-х Добронравов перешёл в «Сатирикон». На тот момент он уже был женат на воспитательнице детского сада Ирине и растил двух сыновей — Виктора и Ивана.

Проезд в столицу женщина восприняла спокойно. Она оставила профессию и посвятила себя семье. Федор, несмотря на высокую загруженность в театре, часто брал детей с собой за кулисы и много времени проводил с ними. Это и повлияло на профессиональный выбор мальчиков: они видели себя только артистами.

Начало карьеры

Вскоре Виктора и Ивана стали приглашать в постановки. Серьёзных ролей мальчикам не давали, но небольшие монологи перед сотнями зрителей они читали без стеснения и с удовольствием.

В одиннадцать лет Иван Добронравов уже дебютировал в кино. Его пригласили в сериал «Искатели». Роль была небольшая, но Ваня был горд, что она досталась именно ему.

Через год он снялся в фильме «Тайга. Курс выживания», а в 13 лет стал популярным, снявшись в картине «Возвращение». Примечательно, что во время съёмок рядом находился его отец Фёдор. Он помогал сыну советами и поддерживал во время сложных сцен.

Тогда Иван понял, что хочет связать свою жизнь с актерской деятельностью. Вскоре его пригласили в «Кадетство». Там юноше выпала роль мальчика-сироты Андрея Левакова. Но съёмки совпали с началом учёбы в Щукинском училище. Тогда отец посоветовал наследнику сосредоточиться на учебе. Однако Иван проучился всего год.

Тяжёлый период

Вскоре он осознал, что ожидания не соответствуют реальности. Во время занятий ему давали простые задания и этюды, поэтому юноша быстро потерял интерес к учёбе.

Ему было необходимо признание и восхищение от педагогов, но его не сравнивали с остальными, а просто учили. Его задевало отношение к нему «как ко всем», из-за чего с педагогами стали возникать конфликты. В итоге звёздного наследника отчислили, а сам Иван начал вести разгульную жизнь. Он успел перессориться со всеми родными, связаться с плохой компанией и престал считать скандалы чем-то необычным.

Лишь со временем молодой человек понял, что так дальше продолжаться не может. Он снова поступил в театральное училище и получил заветный диплом. Вскоре карьера пошла в гору, а приглашения следовали одно за другим.

Сплотить семью «помог» инсульт отца. Сыновья и мать круглосуточно заботилось о Федоре. Их внимание и вера в исцеление позволили звезде «Сватов» уже через месяц победить болезнь и выйти на сцену.

Сегодня

Сейчас в семье снова царят мир и взаимопонимание. Иван Добронравов не скрывает: ему все еще стыдно за свое поведение, однако именно этот период научил его брать ответственность и отвечать за свои поступки.

Карьера Ивана Добронравова развивается, а сам артист популярен и узнаваем. Он играет в Театре Антона Чехова и активно снимается в кино и сериалах. Также он с братом и отцом записывает песни: они любят музыку всей душой, но становиться профессиональными музыкантами не стали.

О личной жизни Ивана известно немного. В 2017 году актер представил публике свою жену Анну. В 2019 году она родила звёздному супругу дочь Веронику. Женщина тесно связана с миром кино. Она продюсировала картины «Микулай» и «Танго», а мини-сериал «Никто не знает про Маньпупунер» был снят ею совместно с Иваном и Виктором Добронравовыми.

Иван Добронравов признался, что благодаря семье нашел своё призвание и стал по-настоящему счастливым.