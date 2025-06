Актриса Джейми Александер сыграет в комедийном триллере

По информации Deadline, актриса Джейми Александер, известная в том числе по роли Сиф в киновселенной Marvel, сыграет в комедийном триллере The Very Best People.

Она присоединилась к другим актёрам, в числе которых Тим Рот, Пол Уолтер Хаузер, Лили Рейнхарт, Джейк Лэси, Джай Кортни и Керри Бише. Подробности о персонажах держатся в секрете, как и сюжет фильма. Сценарий написан Джоном Лавеллом по мотивам своей пьесы «Самые лучшие люди», премьера которой состоялась в театральной компании IAMA осенью 2024 года.

Съёмки ленты уже идут в Нью-Йорке. Сколько они продлятся и когда выйдет фильм, не сообщается.