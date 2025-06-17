Рэйчел Броснахэн высказалась об актерах, критикующих супергеройское кино

Звезда «Супермена» Рэйчел Броснахэн в недавнем интервью высказалась про актёров, которые критикуют супергеройские фильмы после того, как снялись в них, — из-за провала лент или других причин.

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По словам Рэйчел, стоит нести ответственность за то, в чём ты снимаешься, и если что-то проваливается, то потом не критиковать картину.