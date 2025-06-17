Актер Баталов рассказал о съемках в фильме «Артек. Сквозь столетия»

Стартовал прокат фильма «Артек. Сквозь столетия». Роль основателя детского лагеря Зиновия Соловьева сыграл Сергей Баталов. «Вечерняя Москва» побеседовала с артистом.

— Сергей Феликсович, расскажите про вашего героя.

— Я играю первого директора и создателя детского центра «Артек» Зиновия Петровича Соловьева. Он был революционером и медиком, заместителем наркома здравоохранения РСФСР. Сперва «Артек» создавался как здравница, где могли бы поправлять здоровье дети, больные туберкулезом. История лагеря началась 16 июня 1925 года. Кстати, роль мне предложил один из режиссеров ленты Армен Ананикян на фестивале «Алые паруса» в «Артеке». И позже, во время съемок, многие ребята отмечали мое внешнее сходство с Зиновием Петровичем.

— Какие у вас есть воспоминания об этом лагере?

— Я мечтал попасть в «Артек» с детства. Но получить путевку не удавалось. И все же моя мечта сбылась в 2001 году, когда меня пригласили в «Артек» на фестиваль представить фильм «Повелитель луж», в котором я снимался. И мне так там понравилось, что я стал чуть ли не каждый год приезжать в лагерь то с фильмами, то с мастер-классами. Просто влюбился в это место! Меня даже приняли в «почетные артековцы». А для этого надо было проснуться в 4 утра, взобраться на гору, не все так просто...

— В самом лагере много мест, обросших преданиями. У вас есть любимое?

— Да, в фильме покажут одно из них — Дерево желаний. А я запомнил, как проводил свой первый мастер-класс в лагере «Кипарисный» (их там несколько, и у каждого свое название). Так вот, в нем была кипарисовая аллея, с которой связана традиция: тебе завязывают глаза, и ты должен ее пройти, никуда не свернув, загадав свое желание. Получится — оно исполнится. 25 лет назад мне удалось это сделать.

— И как, ваше желание исполнилось?

— Почти (улыбается).

— Из недавних работ у вас вышел фильм «Злой город», где вы сыграли епископа. Кино историческое, но вовсе не детское, как «Артек. Сквозь столетия». Насколько разный был подход?

— Конечно, это совершенно разные истории. Но, как и тут, там мне предложили роль без проб. И я был рад сыграть епископа, который позже снимет с себя монашеские одеяния и возьмет в руки меч, чтобы защитить свой город Козельск, который был сожжен дотла в 1238 году, войдя в историю как «Злой город». Так что пришлось и на мечах порубиться, несмотря на мой возраст. Вот так — бах! — вчера играл епископа, а сегодня — основателя «Артека». Я люблю играть разные роли. Иногда соглашаюсь сниматься, даже если мне не очень нравятся название или идея.

— Немного о личном. Несколько лет назад вы приобрели дачу. Что-то сажаете или просто отдыхаете?

— Это была идея моей дочери Екатерины, она этим и занимается. Я сам больше городской житель. Люблю город и море. Жаль, сейчас сложно добираться в Крым... Мне достаточно провести две недели на море, чтобы набраться здоровья и сил, больше ничего и не надо.

— О чем вы мечтаете, а от чего хотели бы избавиться?

— Избавляться не хотел бы ни от чего: все это моя жизнь, история. Я родился в СССР и полжизни в нем прожил, помню эту страну. Я полвека живу в Москве, люблю этот город. Продолжать список могу долго. А мечтаю, чтобы все было хорошо, чтобы родные были живы и здоровы. Всегда говорю: «Счастье не за горами!»

ДОСЬЕ

Сергей Баталов родился 19 апреля 1957 года в Ирбите (Свердловская область). В 1980 году окончил ГИТИС, мастерскую Владимира Андреева. Дебютировал в ленте «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» (1979). Заслуженный артист России. Лауреат кинопремии «Ника». В его фильмографии около 140 ролей, включая проекты «Облако-рай», «Ширли-мырли», «Хор» и другие.