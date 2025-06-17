Михаил Ефремов снимется в главной роли в новом фильме

Стало известно, что уже ближайшей зимой актер Михаил Ефремов снимется в главной роли в новой работе известного режиссера и продюсера Сергея Кальварского.

Обозреватель "РГ" связалась с Сергеем - он подтвердил новость и сказал, что деталями нового проекта поделится позднее. Съемки действительно запланированы на зиму.

Мы последим за ситуацией, но напомним, что после того, как известный актер вышел по УДО в конце марта, не раз появлялись слухи о его новых работах. Даже писали о том, что якобы его гонорар за первую роль после освобождения будет составлять 13 миллионов рублей. Слухи эти представители артиста опровергали. Но вот теперь появилась информация от профессионала, которому можно верить.

Напомним, что Сергей Кальварский - шоураннер и автор сценария (совместно с Натальей Капустиной) сериала "Фишер", сейчас выходит второй сезон проекта. В планах у Кальварского, как писали ранее, мини-сериал "Федерация" и проект про Игоря Талькова. Где будет сниматься Ефремов и в этих ли проектах - пока неизвестно.